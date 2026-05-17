我很早就知道，自己是被收養的單親家庭孩子。

那不是需要被宣布的事實，太多線索存在於日常的諸多細節──戶口名簿的白紙黑字、親戚閒談時欲言又止的停頓，以及面對我直白詢問「我是被收養的嗎？」之時，養母總是拒絕回答。

於是，我心中的結愈長愈大，愈纏愈緊。我開始對這個家產生抗拒，與其說是逃離，不如說是一種內縮的防衛。我不再多問，也不願多說，彷彿只要表現得夠冷漠，就能證明自己不需要這個家。

我也開始討厭養母。

討厭她無微不至的關心，討厭她總在我身邊沉默，討厭那份安靜像無聲的提醒：我不是她親生的。我開始叛逆，言語刻薄，行為乖張，彷彿只要把她推遠一點，心中那塊自卑的地方就能少痛一些。

直到入伍那一年。海軍陸戰隊的新兵訓練比想像中更嚴苛，體能操練、站夜哨、森嚴的階級壓力，身體像被不斷拆解又重新拼裝。結訓前一個禮拜，我感冒了，起初只是有些咳嗽，覺得沒什麼大不了。後來開始愈咳愈嚴重、發燒、胸口劇痛、呼吸困難，醫官診斷為急性肺炎，被送進陸軍802醫院。

待在白色的病房裡，我第一次感覺到自己的身心有多脆弱，不斷昏睡。醒來時，見養母坐在病床旁。她沒有多說什麼，只是靜靜坐著，背影微微前傾，雙手安放在膝上，是一種守護的姿態。

那幾天，她都在病房照顧我。替我倒水、扶著我去上廁所、在夜裡幫我把被子拉好。她的眼神滿是擔憂和哀愁，似乎害怕我會有所不測，以近乎固執的專注，緊緊守候在我身旁。

那瞬間，我忽然明白了。那些年我對身世的自卑、對她的厭惡、對這個家的疏離，她全承受了下來。她什麼都沒有說，獨自吞下所有苦澀。

出院那一天，我重新穿上虎斑迷彩服，有生以來第一次擁抱養母。她依舊默默不語，但那份沉默比任何言語都懇切而溫暖。

終於，我懂得了──自己是被以沉靜卻堅定的方式，愛著。