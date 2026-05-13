keiko／歐巴桑也賭馬

H哭喪著臉，她在電話中開心地分享賽馬場的見聞，卻換來八十歲老爹狠狠的訓斥。真是抱歉，我的邀約讓乖巧的Ｈ「晚節不保」。賽馬場難道是不正經的不良場所？

我印象中的賽馬場面，都出現在英國的浪漫愛情劇中。穿著時尚洋裝、戴著浮誇寬邊帽的淑女們，拿著望遠鏡觀看賽馬場上的賽事，和身旁挺拔有禮的紳士男伴，一邊討論馬況、一邊曖昧傳情。上流社會的休閒社交是我對賽馬活動一直以來的印象。

一百日圓，下注栗色幸運馬

所以，從兒子那兒得知，他去日本看了賽馬，我的好奇心大爆發。出發去名古屋遊學前上網查詢，發現不遠的笠松競馬場剛好有賽事，趕緊規畫在行事曆中。室友Ｈ和Ｗ看我興致勃勃，決定也去開開眼界。三位五年級的歐巴桑就結伴出發去體會賽馬的魅力了。

出了笠松車站，沿著路標越過河堤，來到了笠松競馬場的入口。建築設備頗有歷史滄桑感的笠松競馬場，充滿了濃濃的懷舊氛圍，早期人工下注的窗口都還保留著。這個競馬場曾因傳奇名馬「小栗帽」在此出道而聲名大噪，一進場就看到了小栗帽的等身銅像。這種地方賽馬場在周間白天開辦，所以場內幾乎都是上了年紀的大叔和歐吉桑，我們歐巴桑三人組一看就知道是來看熱鬧的觀光客。

我們站在場邊，隔著欄杆近距離觀賽。馬兒毛色光亮、精神抖擻，奔跑時肌肉爆發如同拉滿的弓弦，每一步跨越都展現出驚人的延展性。馬蹄踩踏在泥地賽道上，泥土飛濺而起，奔騰的畫面搭配著隆隆的馬蹄聲著實令我震撼。騎師幾乎懸浮在馬背上，隨著馬的步伐起伏躍動，那人馬一體的氣勢，讓我也熱血奔騰，我決定下注試試手氣。

100日圓下注、預測哪匹馬會進前三名的複勝馬券似乎是最簡易入門的賭法。我偷瞄了一下兩旁的大叔，這些緊盯著電腦看板上賽前數據的馬場老手，似乎都圈選了八號馬。我拿起特製的黑筆，像參加考試般把八號的方格塗黑：八號，三歲的栗色馬，就是我的幸運馬。

AI分析加直覺，下注手氣旺

閘箱的門一開，九匹賽馬彈越而出、衝刺往前。

據說要預測賽馬結果，除了要對騎師和馬匹有所了解，馬匹當天的狀況、甚至天氣都會影響成績，所以常會大爆冷門。我們在場邊加油吶喊著，當馬群第一回從眼前呼嘯而過時，我根本來不及從奔馳的馬群中分清哪一匹才是我的幸運馬。

第二回通過時，只見五號一馬當先，我的八號馬則緊追在四號的身後。沒多久，大銀幕秀出結果，八號馬果然是第三名。真是太幸運了，我拿著馬券到兌換機，160日圓的彩金哐啷哐啷地從機器中滾落，我們都興奮到叫了出來。

Ｈ選的馬輸了，她決定淺嘗即止，我和Ｗ乘勝追擊。第二次我把電腦看板拍下來，傳到Gemini。依據AI的分析下注，我的馬拔得頭籌，但是賠率卻變低，只換回110日圓。

我決定再玩一回，隨興押注一位名字念起來最順口的騎師，沒想到幸運之神大大眷顧，不但得了第三名，賠率還增到2.3。儘管連下三城手氣超旺，我已經領會到賽馬的樂趣了，三人開心地踏上歸途。這個有生以來第一次的賽馬經驗，讓這個下午顯得神奇而幻妙。

回台後，日劇《榮耀家族》火熱上映，讓我對日本的賽馬運動有了全面的認識。

劇中的主角馬如同小栗帽般，儘管不是名門出身、從不被看好，就算受傷也不放棄，最後創下驚人紀錄，讓全日本馬迷為之喝采。我對小栗帽為何如此感動人心，有了更深的體悟。笠松競馬場裡的雕像，彷彿鮮活地走入劇中的場景，再次馳騁在競馬場上。場上的老馬迷們除了研究賠率，或許心中也都期待著這片土地上能再次出現小栗帽般的傳奇故事。我也衷心期待每一匹賽馬在退役後，都能如同劇中的結局，享有安逸舒適的生活。