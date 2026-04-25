辛夷／連呼吸都被指控的日子

第一次看《82年生的金智英》，我沒有被擊中，只是心口慢慢往下沉。那不像小說，也不太像電影，更像一段正在播放的日子。畫面不張揚，情節不急切，卻一格一格，把女性活著時的恐懼、疲憊、錯愕與混亂攤在眼前。那些情緒沒有名字，卻如此熟悉。

像照鏡子。鏡裡的不是別人，是我早就認得，卻習慣避開的自己。

原來，很多時候我以為是自己太脆弱、太不堅強，其實不是。我只是一直被推著往前，卻從沒有人告訴我方向，也不允許我停下來，好好問一句：為什麼。

我曾經辭掉工作在家帶孩子。那段時間，我的身體還在世界裡，心卻一點一點退回去。直到後來，我才知道「媽蟲」這個詞。它聽起來輕浮，卻像一枚標籤，無聲貼在額頭上。不是辱罵，卻讓人抬不起頭。

我開始不太敢出門。帶著孩子外出，總覺得自己做錯了什麼。嬰兒車好像太大，孩子的聲音太吵，我站得太礙眼。別人的目光沒有說話，卻很清楚──那是一種嫌棄，一種不耐，一種「妳怎麼會在這裡」的質問。

於是我學會縮小自己。縮小行程，縮小聲音，也縮小存在感。

母子三人，像被悄悄安置在家裡。窗外的陽光很好，我卻常站在門口，反覆提醒自己：只是下樓走走，不是犯錯。

那時，我偶爾會想，如果身邊的人能多一點理解，多一句「辛苦了」，日子是不是會輕鬆一點？但現實總是很快把人拉回原點。

孩子有我照顧，家裡的事也自然落在我身上。節日、往來、人情，沒有缺席的空間。只要我顯得疲倦，就會有人帶著困惑的神情看著我──妳不是閒在家嗎？

那句話沒有提高音量，卻很沉重。還有更多話，聽起來溫和，卻一點一滴抽走力氣──女人本來就比男人會帶孩子；不用上班，多幸福啊；當媽媽，本來就要撐著點。

撐。這個字像一口氣，吸進去，再也吐不出來。

金智英後來開始說出不是自己的話。她的語言偏移，身體失序。別人替她下了診斷，我卻總覺得，那是她最後還能做的事。當一個人太久沒有被允許說痛，語言就會自己找出口。

她的名字那麼普通，普通到不像一個角色。她的人生沒有劇烈的轉折，只有一次次被推回原位的瞬間。那些瞬間太小，小到經常被忽略，卻足以悄悄改變一個人看世界的方式。

我不是她。可在她的某些停頓、某些沉默裡，我看見了自己。

後來，愈來愈多女性開始書寫。我沒有覺得吵，只覺得晚了。那些話不是控訴，只是把曾經被吞回去的感受，一一說出來而已。

我慢慢明白，那些日子之所以難熬，不是因為我不夠好，而是因為我一直被要求安靜。

那些連呼吸都被指控的日子，我仍然記得。也正因為記得，我不再假裝那只是我一個人的問題。

那是一段很長的沉默。而到了現在，我們才剛學會，要怎麼把它說出口。