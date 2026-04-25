小語／沒什麼，有什麼

我們家曾為了一把剪刀，鬧得不可開交。在許多家庭裡，總有一些我們視若珍寶的物件，卻被最親近的人認為只是占空間的東西，甚至一文不值。彼此總是想不透「為什麼會那麼在乎」，我家也不例外。

二十歲那年，母親將一件背心交到我手中。她含笑說，那是她年輕時最愛的一件，質料好、款式耐看，或許還能傳承給我的女兒。我穿著它走過青春歲月，之後小心翼翼地收進衣櫃，始終完好如初。

直到有一天，女兒看上了那件背心，穿了幾次後，不僅染上汙色，還勾壞了紗線。面對我的心疼，她卻一臉無所謂地說：「不就是一件衣服嗎？只是復古一點、特別一點而已。」那一刻，我突然覺得，價值從來不是客觀存在，而是藏在每個人的情感裡。

生活中還有另一件小事時常讓我感到無奈。我有一把很利的小剪刀，每天忙完家務後，用來細細修剪手腳上的粗皮，那是讓我身心放鬆的時光。家裡其實不缺剪刀，但不知為何，先生和女兒總是順手拿走我這把，用完隨意放置，等我再拿回來時，已變得又鈍又難用。

有次我終於忍不住發火，對女兒吼：「別人可以用幾十年的東西，為什麼一到妳手上，兩三次就會壞掉？」也對先生喊：「家裡剪刀那麼多，用到哪丟到哪，找不到就拿我的，這樣對嗎？」

情緒宣洩過後，家裡似乎達成了一種默契：有些地方，是媽媽的私人空間。衣櫃、抽屜、書房的一個角落，那些看似微不足道的界線，其實是在提醒彼此──尊重，往往從小地方開始。

後來我慢慢體會到，家庭裡真正需要被珍惜的，不只是物品本身，而是那份被理解、被在乎的感受。當我們願意停下來，問一句「這對你很重要嗎？」或許就能少一次傷心、多一分體諒。畢竟，需要被家人尊重的，不只是珍藏的物件，更是我們在這個家裡的位置。