那晚，我與父親因故大吵一架，最終以我挨了一個巴掌作結。

其實整件事的問題一點也不大，大的是情緒的演變。幼時起，家人只要不順從父親的意思，他便會用怒吼得到最終的權威，就算事後懊悔，也拉不下面子道歉。

類似的情節不斷上演，可除此之外，父親對家人卻又非常好，什麼事都親力親為、替家人著想，明顯能知道他的用心與愛。

然而，瞋恨的種子如繁星般駐紮在他的身體各處，只要隨時有因緣沃土具足，就會有一顆種子茁壯爆發，成為傷人的業力。

曾聽聞一個故事：有位小男孩脾氣很壞，很多人不喜歡他，這讓他很難過，於是他父親交給他一袋釘子，要他生氣時就在圍籬上釘一根。漸漸地，他控制住了自己的脾氣，此時父親又告訴他，當他能控制住自己時，就拔出一根釘子。釘子一天天減少，全拔出來後，父親指著圍籬對他說：「你做得很好，但是你看，圍籬上多了很多洞，這些就像你對他人說的傷人話語，難以抹滅。」

這次事件，最後以我先道歉作結，因為我知道忍耐能換來家庭的平和。但是我忍不住在想，家庭的維繫若是只靠一人的忍讓而實現，當那個人耐心耗盡時，緣分是不是也就散了？

由衷希望有機會看到這篇文章的「突發爆炸型」人士，千萬別把釘子釘在家人心中，就算平時有98%都很好，但2%業障的累積，終有一天會壓垮和諧、失去因緣，並難以恢復如初。