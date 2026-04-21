採薇／這天，被好運點亮

談到抽獎，我向來不是被眷顧的那一個。那些花花綠綠的票券落到手裡，總是變成廢紙。超市集圖案活動，我眼看只差最後一張，卻總抽到重複的；鄰居和同事都中了，我卻卡在那裡。過年買六合彩，好運也沒降臨。於是我暗暗決定：以後不再參與抽獎。

那天參加重症研討會，簽到時，一位志工遞來抽獎券，請我撕一張。我笑著推辭：「算了吧，我向來沒中獎運。」她輕聲回：「說不定這次會有。」

我隨手撕下4681號的票券塞進口袋，沒當真。整日議程緊繃，腦海滿是流程與規範。散場前抽獎開始，主持人念道：「4681。」第一遍沒反應，第二遍耳熟，第三遍我才猛然驚覺那是自己的號碼。慌忙翻著口袋舉手，台上目光已轉向別處：「沒人認領的話──」

「她中了。」前排有人喊著。「是她。」斜後方也確認。「4681在這裡！」聲音不大，卻此起彼落，像一道推力把我送到台前。

獎品是洗浴用品：浴鹽、沐浴乳、乳液，幾個不同氣味的瓶罐。那晚回家，我沒匆匆沖澡，而是小心把獎品擺在浴缸邊緣──乳白乳液、淺綠沐浴乳、淡紫浴鹽罐，在燈光下安靜泛著光澤。

轉開熱水，水聲從轟鳴轉為柔和潺潺。蒸氣升起，我倒進一把浴鹽，它們像細碎雪花浮在水面，緩緩融化，釋放出香草混柑橘的清甜氣息，瀰漫整間浴室。我滑進水裡，一天疲憊被熱水一點點溶解；緊繃的神經隨著水波輕晃，慢慢鬆散。那一刻，獎品彷彿在水氣中輕輕開口──今天，你被溫柔對待。

我閉眼聽著，笑了。

在這之後，我好像沾到一點好運，陸續抽到小東西：知名照相館的全家福禮券、一盒精美年末巧克力，讓日子被溫柔覆住。雖然好運只延續到年底，但志工的笑臉、會場此起彼落的聲音、那天夜裡溫熱水氣，卻一直留在記憶裡。

原來生活裡的亮光，本來就不用大；只要有人意外輕輕點了一下，就足以照亮好幾天。