諶淑婷／閱讀不是為了考試──給國中生的生存工具包

許多家長在孩子升上國中後，會面臨一個巨大的衝擊，孩子明明從小就很愛看書，為什麼上了國中，國文成績卻慘不忍睹？

其實我說的，正是我家小孩的窘境。小學每天到圖書館報到的他，國小畢業前已經能閱讀社科人文書籍，也愛讀科普書，更不用說隨身帶著一本厚厚的文學小說。但升上國中，開始寫自修練習題時卻感到深深的挫折，找不出錯字，有部分非課文內容的選擇題，還附帶幾題充滿考驗的文言文！

閱讀的成果，不應局限於分數

建議有同樣焦慮的家長，親自拿一份國中生的國文考卷來寫寫看，只要跟著做一遍題目，就會知道，許多考題真的太刁鑽，甚至為了成為「考題」而過度解釋作者的文意。我想，就算讓作者來作答，都有可能選出跟標準答案不一樣的選項呢。

因此，我告訴孩子，能夠靠學習與努力拿分的基礎題目，我們好好把握，例如字音字形、課文的理解與古文解釋；但遇到某些擷取一段文章，就要你推測作者想法的題目，盡力答題就好，不用太在意那些失去的分數。

我最想提醒父母的是，千萬不要因為孩子閱讀的「成果」沒有展現在考試成績上，就斷定「閱讀無用」，甚至要求孩子減少閱讀時間去刷題。閱讀與考試本來就是不一樣的思考路徑，閱讀是一輩子的好夥伴，能為我們帶來無窮的樂趣與成長，過了學齡時期的我們，如今不也正享受著「不為成績只為喜好閱讀」的美好嗎？

當家長調整好自身心態，就能「稍微」說服自己，不要因為孩子的成績單焦慮，這並不代表把孩子的成績放水流，而是幫孩子準備更多元的學習工具。

例如，有些家長在開學前就買好了各種自修、評量和重點講義，但學習應該化繁為簡。我會按照學校版本，只幫孩子每科買一本自修，裡頭有清楚的重點整理，課本可以直接留在學校不用帶回家，大大減輕了書包的重量；同時準備適量的評量，收錄了考前總複習、會考考古題等，如果真的擔心複習量不足，網路也能搜尋到免費的考古題下載。

還有，請把生活管理的責任還給孩子。國中老師不再像國小導師一樣，會把所有事都鉅細靡遺地寫在黑板，讓孩子抄在聯絡簿上，更多時候是於課堂口頭提醒，或由各處室發放通知單。

為了適應這個轉變，孩子在鉛筆盒裡放了一本很小的便條紙，各科老師交代了什麼，當場抄下來，這個小小的動作，也是孩子在訓練掌握每日待辦事項的順序與效率，這樣就很足夠了。

多變青春期，給孩子多點彈性

最後，是善用數位資源，尋找適合的學習頻率。每個孩子的吸收節奏不同，學校大班制的教學，很難照顧到所有的人，幸好網路上有許多精采易懂的各科課程，不僅免費，講師授課也生動活潑。我們可以儘量利用這些資源，如果遇到孩子非常喜歡、能聽懂邏輯的老師，再考慮付費購買完整的課程即可。只要準備一台電腦，孩子就能擁有無限回放、隨時按暫停抄筆記的專屬家教，省去了奔波補習班的交通時間，其實比傳統的補習班實惠許多。

有了這些學習的工具與資源，我們就耐著性子，陪伴孩子建立讀書的節奏吧！國中生活也是青春期孩子最不穩定的人生階段，每天充斥著喜怒哀樂，別說上了一整天課讓人筋疲力盡，多變的人際關係也可能讓孩子心情三溫暖。

如果今天發現放學回家的孩子狀態不太對，請先告訴自己不要驚慌，為孩子準備可口的點心，態度緩和地詢問原本預計完成的進度是否需要調整？可能是只做一兩個科目，也可以是複習分量減半，保持足夠的彈性。不過我們也要提醒孩子，不能以心情不佳或太累為由，就什麼都不做；如果真的提不起勁，讀一本搭配人社課程的歷史書或散文集也無妨，或選一部線上課程影片觀看，減輕「一整天完全沒讀書」的罪惡感，保持學習的慣性。

所以，和孩子設定複習計畫時，每周一定要預留兩天不排複習進度的緩衝期以備不時之需。考前兩天也不安排進度了，把那幾天當成預備日，好在計畫生變時，能用來消化先前未能完成的進度。

孩子是第一次成為國中生，我們也是第一次當國中生的父母，距離我們當年坐在教室裡聽課，都已經二、三十年了呢！所以感到焦慮很正常，煩惱也一定會有；可是，想一想自己當年的心情吧，沒有人希望爸媽每天只是緊盯著分數嘆氣，聊什麼都以「不如趕快去念書」作結。請讓孩子知道，即便他們「升級」到了一個比較難、比較複雜的世界，我們依然有方法可以學會屬於自己的生存之道。