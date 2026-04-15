Bella／從打掃房間到放過自己

女兒是典型的理工女，如今已就讀博士班，房間卻依然亂得不像話。書籍、衣物與生活用品各自堆放在她自有的一套秩序裡，那套秩序，我始終無法理解。

過去，我仍會不時前往她的住處幫忙打掃，當然，得先取得她的同意。那間套房原本是先生工作時使用的空間，後來讓她一人居住。每次出發前，我總告訴自己只是簡單整理，但實際進門後，往往從地板、桌面一路清到浴室，忙得腰痠腿麻。

前陣子在臉書讀到網紅部落客QQmei分享她對孩子生活樣貌的體會，談的不是教養技巧，而是父母何時該退一步。那篇貼文讓我停下來想了很久，也讓我重新回頭檢視自己多年來反覆做著的事。

其實，我並非沒有察覺問題。每次費心整理好，沒多久空間又回到原本的狀態。更重要的是，我逐漸明白，女兒並沒有特別珍惜、也不那麼需要乾淨整齊的環境。那是我在乎的生活標準，卻未必是她所認同的。

這樣的體悟，帶來的不只是失落，也是一種不得不面對的現實。原來我長久以來努力維繫的「為她好」，在她眼中，可能只是多餘的介入。

於是，我開始學著退後。我們分處兩地，本就難以時常見面，那便索性眼不見為淨吧。否則每次千里迢迢開車前往，耗盡體力打掃，換來的卻只是短暫的整潔與反覆出現的挫敗，實在沒有意義。

慢慢地，我也意識到真正焦慮的人其實是自己。居住在那個空間裡的是她，她能接受那樣的生活狀態，也未因此影響學業與人生規畫。反倒是我，一直放不下「身為母親就該替孩子把一切安排妥當」的責任感。

然而，孩子終究會長大。當他們開始為自己的人生負責，父母若仍緊抓不放，只會讓彼此都感到沉重。

放手，並非不關心，而是承認，孩子的人生，必須由她自己承擔。

這對我而言，是一堂來得不早也不晚的親職課。學著尊重孩子的生活選擇，也學著放過那個總是替孩子焦慮不已的自己。