雲財子／午餐時間的災難日常

前陣子，免費營養午餐政策成了熱門話題，令我遙想起二十多年前自己初任國小導師時，政府體恤教師必須看顧學生用餐，所以教師是不必繳納午餐費的。爾後，社會環境變遷，為講究公平，改為教師們必須繳交午餐費用。

話說「陪伴」學生享用午餐，對導師來說，實在並非美事，背後有許多不足為外人道的辛苦，甚至會令人食不下咽。其中，最常上演的戲碼大致如下：

開始盛飯菜時，班上一名學生跑來求救：「老師，我今天忘了帶餐具！」碰上這種狀況，尚且無須驚慌，一是請他自行去廚房借用餐具，二是將班級備用餐具借給他，極容易應對。比較令人氣惱的是，會忘記帶餐具的永遠是那幾個學生，他們根本不是忘了帶，而是「又」忘了帶。

盛飯菜的途中，班上的幹部跑來報告：「老師，○○把飯菜打翻了。」遇到這種狀況，導師仍不必大驚小怪，請熱心的學生拿掃具整理復原，並讓○○重新盛裝飯菜即可。真正教人感到棘手的，是他打翻的飯菜或者他本人的餐碗直接掉進餐桶裡，這時就必須跟隔壁班級或廚房求援，否則排在後面的學生就會沒有飯菜可以吃。

好不容易盛好飯菜開動後，「老師，他吐了。」坐在一旁的同學緊急呼叫。遭逢這種狀況就會比較辛苦一點，畢竟嘔吐物發出的味道會蓋過飯菜香，如果散落面積過大，還得依序出動報紙、漂白水以及拖把，另外還要請同學陪那人去保健室檢查一下，必要的話也得聯繫該學生家長。

終於，全班用餐完畢，負責把餐桶抬回廚房的學生匆匆返回教室報告：「老師，我們不小心把餐桶打翻了。」面對這種狀況，導師要指揮若定，一方面確認已有學生維護現場，避免其他班級的學生誤踩地雷，一方面增派班級學生備妥拖把、水桶等前往事發地點；此外，千萬不能過度責備抬餐桶的學生，畢竟他們沒有肇事潛逃，選擇了勇敢留下來承擔責任，在這個年代實屬可貴。

這林林總總的辛苦，發生的機率難以預估，時運不濟的時候會萬箭齊發，一樁接著一樁，強力考驗著我的心臟耐受度。因此，當班級學生能夠好好地把一頓營養午餐吃完，實在值得感天謝地！在營養午餐的時段，導師不容易呀。