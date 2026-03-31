YUN手作陶／【這個職業有祕密】不只是買賣，我的市集人生

多年前的一場變故，讓我深刻意識到生命無常，決定在有限的時間裡，盡可能不留下遺憾。於是，那些原本掛在嘴邊的「以後再說」，忽然成了「現在不做就沒機會」，我與姊姊重新為工作、生活與夢想做排序，存好一筆錢，便全職投入了手作陶藝品牌，正式踏進市集。

不被看懂的時刻

早在十多年前，姊姊就曾赴日學陶，不過當時只是單純想把土捏好。儘管開設了一個社群帳號，記錄練習的歷程與異鄉的天空，偶爾心血來潮也放幾件作品販售，但它更像生活日記。後來，那個帳號被我全權接管，從此一個負責把土捏成形，一個負責把故事寫下來，一路走到現在。

在外人眼中，我們的工作自由且彈性，這些確實是這個職業幸福美好的一面，但它也有它的挑戰，那通常來自於自己──你需要有足夠強大的內在，去吸收與消化那些不被看見、不被看好，甚至不被看懂的時刻。曾經有位客人駐足停留後拿起作品，與我們討價還價，眼見殺價不成，便對身旁的朋友埋怨釉色看起來很髒、捏土又不難、土的材料沒多少錢，竟然要賣台幣五百七十元。

如果那時我順著他的想法懷疑自己，就會掉進「作品真的有這麼糟嗎？」的內耗循環裡，但長期擺攤的經驗讓我知道，作品只是還沒遇見對的人。在一次次出攤後的自我對話裡，我明白這一行真正的困難，不在外界的眼光，而在於能否持續相信自己。

參加超過上百場市集後，我逐漸感受到人與人間真的有難以言喻的連結，持續推著我們往前走，比如與V小姐的相遇。

2024年5月，V小姐透過 Facebook與我們聯繫，詢問到府陶藝家教的相關事宜。之後的每個月，我與姊姊開車前往她們家，陪伴她八十多歲、因中風而行動不便的家人體驗陶藝。儘管長輩的手不時會顫抖，也無法準確施力，但在捏陶的過程裡，我們一邊聊著天、感受泥土帶來的觸覺，一邊按部就班地讓造型在掌中成形，「陪伴」慢慢有了具體的型態。而那份溫度與節奏，像在時間裡刻下了永恆，令彼此的距離更加靠近。

市集擺攤。照片提供／YUN手作陶

攤主的四大煩惱

當然這樣的工作型態多少還是會令家人擔心。

「今天下大雨沒有人會去逛街，妳別出門了，好嗎？」爸爸嘴上一面碎念，一面仍堅持親自開車載我到市集，深怕我一個人拖著二十八吋與二十一吋行李箱、背著Ikea提袋與數個手提袋，在雨中滑倒。

那場市集至今仍記憶猶新，在華山文創園區，大雨嘩啦嘩啦地從木架上一層薄薄的布直直落下。我一邊架設遮雨布，一邊像是直接喝著老天爺給的瀑布，即使穿著雨衣，仍全身濕透。陰暗的天色裡，只剩下少數攤友零星亮著燈。想當然，那天的銷售成績並不理想。

除了天氣，市集攤主還有四大煩惱：

1.想上廁所：即使攤友們會互相幫忙，大多時候我仍不想把守護作品的壓力交到別人身上，寧願節制飲食，也想避免喝太多水或吃壞肚子，導致要暫離攤位。

2.被偷東西：曾在市集上被偷走七支耳環──那些歷經無數日子捏塑、雕刻、素燒、釉燒的作品，就在對方聊天使人卸下心防的瞬間消失不見。

3.攤租上漲：台北市的熱門市集場地，單日攤租多落在二千至六千元之間，每月僅攤租就得先墊付上萬元。

4.身體出狀況：若遇到經期，一定會事先準備好止痛藥。但計畫趕不上變化，也曾在連續擺攤三天的第二天碰上嚴重過敏，只好先衝到診所打針，再趕回市集開攤。

各行各業都不輕鬆，市集不是特例，我總是自我要求，無論開攤前經歷了多少難過與低潮，都必須在開始的那一刻把情緒收拾好，專業地站在攤位前，就算沒有任何人停下腳步也沒關係，至少我已經把自己準備好了！

人生選擇有千百種，我走這一條路，不是因為它最浪漫，而是在有限的時間裡，這是最不想錯過的路。曾經，我把許多事情向後拖延，有些機會就此消失，有些人錯過便不再相見，但這一次，我不願再把想做的事留到遙遠的「以後」。

作者簡介：YUN手作陶，攤主姊妹倆走遍台灣各地市集與展覽，透過陶土築起幻想世界，期待創作能被人收藏、使用，成為療癒日常的小物。