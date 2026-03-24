有時心倦了，會想到山裡走走，吹吹風，看看山嵐，如有美食與清芬的綠茶相伴，就更好了。

熟悉感生出溫暖

盛夏我從上海坐綠皮火車到九江，再搭纜車上廬山。從纜車三百六十度觀景窗眺望綿延山脈與雲霧茶茶園，遠處視野下方是一水長江與點點湖泊，閃動著金燦燦光芒。下纜車，迎面電子看板，溫度二十五度，空氣微涼濕潤。

未來一周我投宿在牯嶺街的小旅館，街道上方茂密的梧桐葉層層疊疊，在山風裡嘩啦啦響。這個民初聞名海內外的避暑勝地，如今遊客眾多，商店林立。

我在網路上訂的便宜旅館，陳設簡樸老舊，頗有大陸縣招待所的味道。一個中年男人坐在木櫃台後面，老於世故的模樣。他安排我住進最高一層，四樓，一個臨街的房間。從玻璃窗遠望山谷，一棟棟紅瓦白牆尖頂的房子散落林間，糖果屋似的。傍晚這些糖果屋點上燈，霧嵐從谷底漫上來，彷彿童話森林。

放好行李下樓，街上也起了霧，我迷走於其間，小心翼翼繞過人行道上突起的樹根，尋一個適合獨自用餐的地方。來回幾趟，遲遲無法決定，突然一男孩拿著菜單對我笑著說：「吃飯嗎？有新鮮山產與河鮮。」這話打動我，還有他帶點稚氣的笑容。

翌日我去看電影《廬山戀》，在街上又看到那男孩。見我走來，他微笑：「有早上從山下送來的鄱陽湖鮮魚，可清蒸、煮湯。」多善解人意的孩子。男孩無事時，會站在桌邊與我聊天。今天他推薦的清蒸花鰱魚頭，鮮而不腥，肉質軟嫩，滿溢膠質，令人讚賞。

此後每晚我們都有一段短短的對話。我問他如此熟諳顧客心理，肯定對餐飲業很有興趣。他亦覺我親切，告訴我他家住九江，暑假上山打工，一個月兩千八百元人民幣，包吃住。在武漢讀大學，主修智慧車輛工程。有那麼一瞬間，我懷疑自己是不是回到平日生活的城市，與我夜校汽車科的學生聊天。那種熟悉感所滋生的溫暖，讓一向習慣在外獨行的我頗感意外。

走出自己的規律

飯後我見道旁有人兜售廬山黃金果，狀似稍大的櫻桃，外皮呈紅、橘、粉色，多汁甘芳，至今回味。黃昏時分，走向別墅區，原只想看看宋美齡、賽珍珠的故宅，不料愈走愈遠。散步在暮色山林，路經一棟棟隱在林間的房子，如今皆大門深鎖。它們多是一層或兩層的石構木構屋，鐵皮瓦、老虎窗、磚砌或石塊打造的煙囪、長廊，寬廣庭院栽植大樹、草地。林間有清泉、山岩、湖泊、小潭、巨杉、松林、花圃。山徑走不盡似的，老別墅繁華已過，時光似乎永遠停滯在一個那麼寧靜，那麼與世無爭的清涼世界。

散步完，我回到那個閣樓似的小房間。梳洗畢，靜靜躺在床上看小說，在山上的時光竟讓我讀完一部長篇小說。在我獨居的城市，因為長期焦慮與失眠，我很難做到這樣的事。

到了廬山，我變成早睡早起的好孩子。一早出門，搭環山公車，造訪各個景點。幾天下來，我也走出自己的規律。早晨先到廬山植物園，這裡巨木成林，空山充滿蔥蔚洇潤之氣。偶有一、兩次我聽見高高藍天傳來鷹隼高而嘹亮的嘯鳴，仰首望去，卻又看不到任何鳥禽。我漫步、或坐或躺在林間巨石上，閉眼深呼吸、冥想，眺望遠山，讀點小說。

近午時分，從植物園搭車到三疊泉用餐。餐畢，沿山徑走到茶園，終點總落在一間茶肆，點一杯雲霧茶，或冷泡或熱沖。賣茶葉的女孩告訴我，上品廬山茶皆出自廬山上的茶園，這些地方日夕霧氣多且佳。我是個嗜茶者，旅行時四處覓茶，因茶葉往往飽蘊了當地水氣風土的精華。品茶時，深呼吸聞香、細啜一口，再深呼吸，感受茶湯緩緩淌過舌尖喉嚨。喝茶時，我常想像四肢百骸皆為山間清風夜露晨霧輕輕拂過。

在九江回上海的動車上，我凝視窗外水勢淼淼的鄱陽湖。列車長經過時，對我說：「這是鄱陽湖，很大吧？今年雨水多，湖水廣且深。枯水期時，妳現在所看到的湖面，全是泥巴。」我看看他，再扭頭看向車窗外泥黃色水面，希望「枯水期」晚點到來。