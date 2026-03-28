美少女拉拉／【我所搭乘的捷運】二號出口的轉彎

我從沒想過，那一次搭捷運申請的引導服務，會因保全大哥的一席話，成為生命中的轉捩點。

身為一名視障者，在台北走跳，我最喜歡搭捷運，因為它提供了友善的引導服務。走進站內，只要找到服務台便可以申請。搭車次數多了，漸漸認得出保全人員，常常遇到G大哥。

起初，我們很少交談，總是他引導、陪著等車，然後送我上車。日子久了，偶爾會聊上幾句。某次我背著大包小包，手裡又拉著一個29吋的大行李箱，他見狀便主動拿起我的行李，一番欲言又止後，終於開口：「妳東西這麼多，一個人很辛苦，是搬家嗎？」

我愣了一下，感受到他的關心，解釋自己準備旅行，為了省錢而沒選擇搭計程車去機場。他聽了彷彿鬆一口氣，送我上車時還祝福旅途愉快。

此後，每次遇到G大哥，我便會與他分享生活點滴。有時不等我開口，他就搶著發問：「這次是出門上課，還是聚餐？」與他互動，像是與鄰居長輩話家常那般親切。

2014年夏天，發生了一些事使我陷入低潮，一個月內體重少了八公斤，每日行屍走肉。那陣子，我也遇過G大哥幾次，只是我變得沉默少言，他雖然注意到了，但沒多問。

直到有天，在月台等車時，他突然說：「最近有群視障朋友周三與周五晚上會在二號出口集合，和陪跑員一起去台大校園跑步。他們一大群人很熱鬧、很歡樂。妳好像沒在裡面？有興趣嗎？要不要試看看？」

那時候的我非常痛苦，內心渴望改變，而保全大哥的建議，就好像天公伯聽見了我的聲音。於是，我上網找到視障路跑運動協會，聯絡所屬的台大夜跑團團長，開始參加團練。

從五百公尺不到就氣喘吁吁，慢慢推進到幾公里，接著十公里，再來是半程馬拉松。2017年1月，我在金門完成人生第一個馬拉松，之後足跡遍及全國，也踏上海外跑馬的旅程。2024年，我成為台灣第一個成功挑戰跑者最高殿堂「美國波士頓馬拉松」的女性視障跑者。

看不見的我，從來沒想過人生能變得如此精采，這都是G大哥的功勞。

G大哥在2017年引導我時，告訴我他要去機場捷運工作了，這大概是最後一次引導我。儘管錯愕與不捨，還是感謝他告訴我，也謝謝這些年來的幫助。出站時，我倆在二號出口拍了合照留念。

往後的日子裡，我再也沒遇過G大哥，每當有人問起如何開始跑步，我總會面帶微笑地說：「這要從一次的捷運引導開始說起喔！」