在 國中七年級新生的親師懇親會結束後，一位家長特地過來問我：「老師，我覺得妳好面熟，好像以前就看過妳。」一聊之下才發現，原來她是我們家米店的老顧客，她回憶著，過去和先生經常帶著孩子騎摩托車到我們家買米，如今孩子長大了，竟成為我的學生，而我們也在不同的角色裡再度相遇，實在有趣又難得。

她關心地問起：「老師，妳們家的米店怎麼現在都沒開？」我解釋：「因為爸爸前陣子跌倒動了手術，加上年紀漸長，我和哥哥輪流留職停薪回家照顧爸媽，經營了八十多年的米店，選擇停下腳步，只希望能陪伴爸媽，讓他們的日子輕鬆一些。」

聽我這麼說，她真誠地祝福：「希望老師的爸爸早日康復啊！我們家的孩子可是吃你們家的米長大的呢。」那份溫暖的話語，帶著歲月交織的人情味，讓我心頭一陣感動。回到家後，我把這段相遇說給爸媽聽，他們聽得津津有味，彷彿重溫了米店過去忙碌而熱鬧的光景，記憶裡的米店不只是生意場所，更是連結街坊鄰居情感的地方，一袋袋白米承載的，不只是填飽肚腹的需求，還有一種溫潤人心的陪伴。

如今，米店雖然已停止營業，但人與人之間流動的情誼，依然延續，那是一種「另類的永續」──不再只是米香的傳承，而是愛與陪伴的延續；或許，人生的價值並不全然在於事業的繁盛，而在於我們是否願意放慢腳步，把最真摯的心力投注在所愛之人身上。

感謝緣分以另一種方式，繼續生生不息。