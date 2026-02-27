知路／紅包開溜啦！呼叫福氣偵探隊

從北部圍爐回來，婆婆在房間大喊一聲：「啊！我的紅包……」在客廳看電視的一家人趕緊詢問發生了什麼事。原來，婆婆整理紅包時發現少了兩包，翻了又翻，就是找不到。

春節前表弟熱情邀約我們帶婆婆到台北圍爐，畢竟上一代父執輩年歲已高，可說是見一次少一次。訂了台北的旅館，除夕一早驅車前往，後車廂裝滿行李，備妥濃濃台南家鄉味伴手禮，在台北度過幾天愉快假期。

「會不會在抽屜呀？」「皮包夾層呢？」「放私房錢的地方找了嗎？」大家紛紛獻策，組成「福氣偵探隊」，瞬間全家動起來，先生擔任指揮官，第一站是婆婆房間，先從皮包找起，擴大到桌子及抽屜，枕頭棉被床墊也不放過；床下椅子床頭櫃，一陣忙亂，指揮官喊出：「好，中場休息。」此時天氣寒冷，眾人額上卻冒出汗水，第二站移往客廳，繼續尋找那紅澄澄的身影。

電視櫃及沙發挪了位，茶几旁擺放蘭花的花盆、放糖果餅乾的零食盤、桌上農民曆也翻看看，眼看時針指向下午六點鐘，指揮官下令：「吃完飯才有體力好做事，今晚就叫外賣。」飽餐一頓，轉往廚房繼續展開搜索行動。

平時廚房是婆婆的領地，鍋碗瓢盆擺放的位置自有規則和次第，詢問主人，婆婆雙手一攤一副放棄表情，今晚先到此為止。先生安慰婆婆：「別擔心，有時候過個幾天，消失的東西會自動現身。」

隔天一早，見婆婆走出房門，先生立即靠過去露出微笑，從口袋掏出兩包亮晶晶有著吉祥物圖案紅包，用高八度的音量說：「媽，我們找到紅包囉！猜猜看在哪？在車子的腳踏墊下啦。」見先生擠眉弄眼，我瞬間會意，多虧他想到這招。

婆婆先露出驚訝的表情，接著笑了起來，直嚷：「這不是我掉的紅包、這不是我掉的紅包！」

先生問為什麼？婆婆說：「你們還是把紅包拿回去吧。給兩個小孩出門在外多準備一些，總是比較安心。」先生問：「但這不是妳心心念念要找的紅包嗎？」婆婆揭開謎底：「我掉的紅包，圖案是蛇年的啊，難怪蛇來蛇去！」

全家哄堂大笑，紅包開溜不重要，福氣偵探隊凝聚在一起，幸福傳遞才是重點。