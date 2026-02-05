雲財子／我不是你家的鬧鐘

在國小擔任導師二十餘年，發現需要morning call服務的家庭逐年增加，內心著實無奈。劇情大抵是這樣：

學校規定的上學時間已過，班級學生也幾乎到齊，獨缺○○一人。於是，我身為導師不得不在叮囑學生繳交作業、抄寫聯絡簿以及快點喝完乳品的空檔，撥打電話給家長，確認行蹤。

運氣好的話，第一通電話在多響幾聲之後會被接起，另一頭的家長會說：「○○已經快到學校了，不好意思！」運氣次佳的話，撥完家長的LINE及手機號碼統統無人回應後，轉而撥打家裡的電話，放著它響個幾分鐘，便會有人接起，然後睡意猶存地問：「那麼早是找誰呀？」當聽到是老師在問○○是否已經出門，對方會驚醒過來：「對不起！全家人都睡過頭了，我馬上載○○去上課。」

當然也有運氣極差的時候，把已經能撥的號碼悉數打過一輪，卻無消無息，無法掌握行蹤。雖然可以推估是全家人都陷入深沉睡眠，導致無人接聽，我卻不能置之不理，必須往上通報行政端同仁接手，才算責任已了。

之所以必須如此謹慎，乃因數年前曾有一案例，學生未到校且出了重大意外，當時法院判決教師有罪與否的依據，便是通聯紀錄。唯有留下追蹤學生下落的證明，導師才不會遭到池魚之殃。

因此，儘管知道○○無非就是睡過頭，自己也不是學生家的鬧鐘，同時更希望躺在床上呼呼大睡、睡得不省人事之人是自己，仍不能裝聾作啞。當規定的時間已過，學生猶未出現在教室裡，導師便得拿起電話，心平氣和地等待它被接起。