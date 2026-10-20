那杯藍色氣泡飲的青春：長大後才懂的酸楚
【青春筆記本 】
我的青春，不是粉紅色的。
也不是操場上那種，
被太陽曬得發亮的綠色。
如果真的要選一種顏色，
我想，那應該是藍色 。
就是看起來很清爽。
但喝下去，
卻有一點酸。
——
那時候的我，不算特別叛逆，
也沒有特別耀眼。
每天上學、考試、放學、回家。
把作業寫完、
把聯絡簿簽好、
把不想說的話，全都吞進肚子裡。
電視裡的青春，
好像應該要很熱鬧。
要有一群朋友。
要有喜歡的人。
要有放學後一起奔跑的操場。
要有畢業典禮上哭得亂七八糟的合照。
可是，我的青春裡，
沒有那麼多畫面。
更多時候，
是一個人走去便利商店，買一杯藍色的飲料。
冰塊撞在廉價的塑膠杯裡，
喀啦。
喀啦。
然後我看著氣泡，
一顆一顆浮上來。
我會低頭慢慢地喝一口。
舌尖是冰的，
牙根有一點酸。
看著便利商店的玻璃門裡，
只映出一個人的身影。
我沒有哭。
我以為我很堅強。
只是那時候的我還不知道，
原來有些難過，不一定會掉眼淚。
它只是像氣泡一樣，
很小，很細，
一直往上冒。
不太舒服，但我說不出來。
——
長大以後，
我偶爾還是會買藍色氣泡飲。
可是現在喝起來，
已經沒有以前那種冰的牙疼的感覺。
也許是人生的冰塊融得太快。
也或許是，
我已經過了那個，會把所有話都藏在心裡的年紀。
我才慢慢明白，
青春不一定都是耀眼的。
有些青春是藍色的。
清爽中帶著一點憂鬱，
漂亮裡藏著一點說不出口的酸。
那時候的我，
不是不快樂。
只是有一點孤單。
孤單到自己也不知道，那叫孤單。
——
杯子裡的冰塊慢慢融化。
藍色變淡了，
氣泡也少了。
我看著杯底剩下的一點顏色，
忽然很想摸摸那時候的自己的頭。
然後告訴她：
沒關係，
妳的青春不是不夠漂亮。
它只是藍得比較安靜。
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