那杯藍色氣泡飲的青春：長大後才懂的酸楚

我的青春，不是粉紅色的。

也不是操場上那種，

被太陽曬得發亮的綠色。

如果真的要選一種顏色，

我想，那應該是藍色 。

嗯……像便利商店 冰櫃裡的藍色氣泡飲 。

就是看起來很清爽。

但喝下去，

卻有一點酸。

——

那時候的我，不算特別叛逆，

也沒有特別耀眼。

每天上學、考試、放學、回家。

把作業寫完、

把聯絡簿簽好、

把不想說的話，全都吞進肚子裡。

電視裡的青春，

好像應該要很熱鬧。

要有一群朋友。

要有喜歡的人。

要有放學後一起奔跑的操場。

要有畢業典禮上哭得亂七八糟的合照。

可是，我的青春裡，

沒有那麼多畫面。

更多時候，

是一個人走去便利商店，買一杯藍色的飲料。

冰塊撞在廉價的塑膠杯裡，

喀啦。

喀啦。

然後我看著氣泡，

一顆一顆浮上來。

我會低頭慢慢地喝一口。

舌尖是冰的，

牙根有一點酸。

看著便利商店的玻璃門裡，

只映出一個人的身影。

我沒有哭。

我以為我很堅強。

只是那時候的我還不知道，

原來有些難過，不一定會掉眼淚。

它只是像氣泡一樣，

很小，很細，

一直往上冒。

不太舒服，但我說不出來。

——

長大以後，

我偶爾還是會買藍色氣泡飲。

可是現在喝起來，

已經沒有以前那種冰的牙疼的感覺。

也許是人生的冰塊融得太快。

也或許是，

我已經過了那個，會把所有話都藏在心裡的年紀。

我才慢慢明白，

青春不一定都是耀眼的。

有些青春是藍色的。

清爽中帶著一點憂鬱，

漂亮裡藏著一點說不出口的酸。

那時候的我，

不是不快樂。

只是有一點孤單。

孤單到自己也不知道，那叫孤單。

——

杯子裡的冰塊慢慢融化。

藍色變淡了，

氣泡也少了。

我看著杯底剩下的一點顏色，

忽然很想摸摸那時候的自己的頭。

然後告訴她：

沒關係，

妳的青春不是不夠漂亮。

它只是藍得比較安靜。

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