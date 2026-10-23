畢業兩年失業三次，24歲的她決定靠「玉足」翻身！

二十四歲的白素，在北部城市一間五坪的頂樓加蓋裡，迎來了她畢業兩年內的第三次失業。

父母健在，但家在外縣市的老家並不富裕。在這個高租金的城市裡，扣除吃穿、水電與交通費，她拉開抽屜，將第三張員工識別證扔進角落，旁邊躺著相依為命的存摺──餘額21836元。這個數字讓她感到無比「鬱卒」。

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回首這兩年，她像是被傳統職場 隨意貼上標籤的免洗筷。第一家公司面試時承諾「行政助理也能接觸業務」，進去後卻成了專職訂便當、跑郵局、幫主管 買咖啡的雜工，三個月後公司營運不佳，她成了首波被裁的「廉價勞工」；第二家公司的主管天天灌輸她「吃虧就是佔便宜」、「等公司做大共創未來」，她咬牙共體時艱了近一年，換來的卻是公司縮編時的一紙遣散通知，被貼上「共體時艱的耗材」標籤。

到了第三家公司，她不想再當雜人。她拼命找客戶、整理名單、瘋狂做簡報，好不容易談成了幾筆大單。怎料月底結算，業績全被算到資深同事「繆離」的頭上，理由是「最後簽約的是資深前輩」。主管拍拍她的肩膀說：「團隊精神，本該分工合作。」

「都辭職了，還能怎樣呢？」白素躺在床上，心裡發慌。下一家公司，難道只是短暫的第四家嗎？為什麼自己的努力，永遠在替別人的履歷化妝？她疲憊地滑著手機試圖逃避焦慮。短影音一個接一個，直到畫面出現一支精緻的「玉足」短片。

畫面中只有一雙穿著高跟鞋的腳，線條清冷優雅，點閱率卻高達百萬。白素本想滑掉，指尖卻停住了。她低頭看著自己的腳──因為長年坐辦公室、習慣穿舒適的包鞋，她的雙腳意外地白皙、骨相筆直、毫無老繭。

「這也是一種工作 ？我為什麼一定要看主管臉色？」

那一晚，她翻遍了所有關於足模、鞋模、足部護理與電商影音的資料。她突然醒悟，如果雙腳也具備職業價值，那她為何要將自己局限在辦公室的方寸之間？

她找到了一則徵求業餘足模的廣告。對方不收報名費、不索取露臉隱私，只要腳部照片、尺寸與授權範圍。白素坐在電腦前，調整好燈光，深吸一口氣，開啟了線上面試的視訊鏡頭。

這一次，她不看任何人臉色。她要用這雙走過坎坷職場的腳，狠狠撕掉社會貼在她身上的弱者標籤。這一次，她的價值，由她自己撐起。

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