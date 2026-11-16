槐下晚茶
【詩意流光 】
炎夏，把空氣蒸成透明的霧，
連陽光 走過庭院，
腳步都顯得沉重。
朝陽，自東邊的小山崙緩緩升起；
夕陽，又在西邊的山頭，收起最後一抹金色。
歸來的人，把一身汗水留在門前，
把疲憊，交給老槐樹的濃蔭。
幾張竹椅、一張茶 桌，
三五老友、左鄰右舍，
圍坐成一個，比夏夜更溫暖的圓。
炊煙已散、飯香退去，
茶香，悄悄鋪開了夜晚 節奏。
風來了
桂花的暗香，輕輕落進杯中，
也落進心裡。
舉杯的人，不談得失
只讓笑聲，沿著茶湯升起
世事
便在一口清茶裡，
慢慢淡去。
夜蟲低吟，花園靜靜生長
而歲月
就在這樣一個尋常的夏夜，
把平凡
泡成了一盞，
日日無限好的光陰。
【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您記錄生活 所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。
熱門小說
琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
📰 喬瑟夫專欄：我買了一把雨傘
【推薦閱讀】熱門IP情報、創作話題一次看！
📰 喬瑟夫專欄：我買了一把雨傘
📰 投稿／看懂了民間傳說裡廣澤尊王郭聖王的翹腳坐姿
📰 投稿／府中與舊板橋車站：現在與過去的兩張地圖
📰 投稿／奶奶的鹹菜結湯，藏著最深的宜蘭記憶與鄉愁
📢 2026TCCF《辯護士小姐》《女將，陣勢》獲獎展現臺灣原創故事影視潛力
📢 月月話題投稿／當期推薦：地方記憶，投稿錄取享獎勵！
📢 加碼話題投稿／最新推薦：傘下失物所，傾聽你的每一次告解