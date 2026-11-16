炎夏，把空氣蒸成透明的霧，

連陽光 走過庭院，

腳步都顯得沉重。

朝陽，自東邊的小山崙緩緩升起；

夕陽，又在西邊的山頭，收起最後一抹金色。

歸來的人，把一身汗水留在門前，

把疲憊，交給老槐樹的濃蔭。

幾張竹椅、一張茶 桌，

三五老友、左鄰右舍，

圍坐成一個，比夏夜更溫暖的圓。

炊煙已散、飯香退去，

茶香，悄悄鋪開了夜晚 節奏。

風來了

桂花的暗香，輕輕落進杯中，

也落進心裡。

舉杯的人，不談得失

只讓笑聲，沿著茶湯升起

世事

便在一口清茶裡，

慢慢淡去。

夜蟲低吟，花園靜靜生長

而歲月

就在這樣一個尋常的夏夜，

把平凡

泡成了一盞，

日日無限好的光陰。

「朝陽，自東邊的小山崙緩緩升起／夕陽，又在西邊的山頭，收起最後一抹金色。」（圖/作者提供）

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