「這件事你自己決定就好。」這大概是職場裡，一句很令人振奮的話。

代表主管 信任你，尊重你的專業，也願意把空間留給你。當然，真正開始決定以前，最好還是先跟主管確認一下。這主要是為了避免你決定錯。

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如果主管不在，可以先問上一層主管；如果上一層主管也不在，事情其實也沒有急到不能等。畢竟公司雖然鼓勵大家主動積極，但主動積極最重要的前提，是不要造成不必要的麻煩。

這套邏輯在許多組織裡運作得相當成熟。我們希望員工有判斷力，所以判斷重要的事要請示。希望員工負責，所以出事由他負責。希望員工勇於決策，但決策以前最好先取得主管同意。

如果真能找到一個人，同時滿足以上所有條件，我認為應該好好留下來。

這些年，我在公司裡聽過很多次「empowerment」。

通常出現在主管會議、領導力課程、人才發展計畫，偶爾也會被印在簡報上，旁邊配一張幾個人站在山頂張開雙手的照片。

大家都同意授權很重要。尤其高階主管。

因為當組織變大，一個人不可能決定所有事情。資訊散落在不同層級，客戶不會等總經理有空，市場也不太尊重公司的簽核流程。

於是我們開始告訴主管：>要信任團隊。要放手。要讓員工有機會自己做判斷。

課程結束後，一位主管回到座位，收到部屬的訊息：「客戶希望我們把交期提前三天，我評估過，可以調整A專案的資源支援，影響不大，我想直接答應。」

主管看了兩分鐘，回覆：「這種事情你怎麼沒有先問我？」組織於是完成了一次完整的授權循環。

從教室出發，回到原點。

大家都知道良好的授權很重要。

就像大家都知道要運動、早睡、少吃炸物。

困難的是，授權這件事碰到了一個非常古老的人性問題：控制。

主管升上來以前，往往就是那個最會解決問題的人。

別人不知道，他知道。

別人搞不定，他出手搞定。

事情一亂，大家會來找他。

久而久之，「我能掌握事情」不只是工作能力，也變成一部分的自我認同。

現在公司告訴他：「很好，你已經證明自己很會做了。接下來請你不要再自己做。」這個職涯轉折其實頗有哲學意味。

一個人因為很會控制事情而被升職，升職之後，公司第一件要求他的事，是學習失去控制。

管理者如果偶爾顯得不太適應，我覺得也可以理解。

而且，主管的擔心並不全然沒有道理。

部屬真的可能判斷錯。

可能答應了不該答應的客戶。

可能多花了預算。

可能選了一條後來證明比較差的路。

然後事情往上報。

高階主管問：「這件事你知道嗎？」

這大概是所有談授權的主管，內心最煎熬的靈魂拷問。說知道，似乎代表你判斷有問題。說不知道，又像管理失控。

所以最安全的方法，當然是要每件事都知道。再安全一點，就是每件事都要控制。

做到最後，公司得到一個非常穩定的管理系統：所有人都很忙，主管尤其忙，員工也很負責地把所有問題帶給主管。

然後主管在年度人才檢討會上說：「這個人能力不錯，就是不夠獨立。」

種會議很多年，有時候會忍不住想，組織是一個很奇妙的地方。

它很有能力把一個人訓練成某種樣子，再對那個樣子感到失望。

我曾經遇過一位主管，很認真地跟我說：「我不是不授權，我只是希望事情不要失控。」

我問他：「那什麼叫失控？」

他想了一下。

「做出跟我不一樣的決定。」

很多時候，我們嘴裡說的授權，其實是希望別人自己做決定，最後剛好做出我們原本會做的決定。

如果答案一樣，我們會說他判斷成熟。

如果答案不同，我們開始擔心他的判斷能力。

這種授權非常安全。

唯一的小問題，是其實沒有什麼授權。

真正的授權，必然包含一點讓人不舒服的東西。叫做不確定。

因為當決定權真的離開你的手，它就有可能長成你沒有預期的樣子。

有時候甚至會比你的方法好。

這件事對某些主管來說，可能比做錯還難接受一點。但管理真正開始發生，也往往就在這裡。

主管需要慢慢從「每一題都知道答案的人」，變成「知道哪些題目可以讓哪個人回答的人」。

同時，這也不是放任。

好的授權其實非常需要邊界。

哪些事情你可以直接決定？多少金額以內不用請示？哪些風險一定要往上報？什麼情況可以先做再說？什麼事情一旦做錯很難回頭，因此需要多一雙眼睛？組織如果真的想授權，會把這些邊界慢慢說清楚。

因為「你自己看著辦」通常不叫授權。比較像主管也不知道該怎麼辦。兩者在語氣上很接近，管理效果差很多。

我有時會看一個團隊裡的人，怎麼問問題。

有些人走進主管辦公室會說：「這件事怎麼辦？」

有些人會說：「我想到A跟B兩個方案，我比較傾向A，因為……你覺得呢？」

還有些人會說：「我評估過了，先採A。這裡有兩個風險，我會盯著，如果超過這個範圍再跟你說。」

三句話，是一個人覺得自己到底可以走到哪裡。而我更感興趣的是：這個組織，平常允許員工說到第幾句？

因為一個人的自主性，很少只由性格決定。他也在閱讀環境。他會記得上一次有人自己做決定之後發生了什麼。記得某個主管嘴上說「你們自己決定」，但會後把不同選擇的人叫進辦公室談了一個小時。

也記得某一次真的做錯時，主管第一句是：「先看看怎麼補救。」

還是：「我早就知道會這樣。」這些小事，比領導力課程更有教育效果。

組織每天都在訓練人。只是未必按照課程表。所以後來再聽到主管說「我希望他更有ownership」，我通常會多問幾句。

他目前可以決定什麼？做錯的容許範圍在哪裡？你多久跟他討論一次他的決定？

如果他的判斷和你不同，但理由合理，你能不能接受？這些問題有時候會讓會議安靜一下。

安靜通常不是壞事。至少比立刻安排一堂「提升主人翁精神」的訓練省錢。

授權到最後，其實是一種很深的信任。而信任並不是「我相信你永遠不會犯錯」。

這種標準連我們自己都很難達成，不適合拿來要求別人。

比較接近的是：我相信你會認真判斷，也知道你不可能每次都判斷對。

真的出問題了，我們再一起收拾。更重要的是，我不會因為你錯過一次，就把所有決定權全部收回來，半年後再問你為什麼不夠主動。

這樣的信任很慢。也有成本。但它會讓一個人開始感覺：這份工作裡，有一部分真正屬於我。

我一直覺得，判斷一家公司有沒有授權文化，其實不必看價值觀，也不必數一年辦了幾場主管訓練。

找一個主管剛好休假的下午就可以了。看看事情還會不會往前走。看看大家是在做決定，還是在找他。

更重要的是，等主管回來以後，看看那個替他做了決定的人，需要解釋多久。

真正的授權，很少發生在主管說：「你可以決定。」

它發生在某一天，員工真的做了一個決定。結果沒有完全照主管原來的想法。

主管看了一下，問了幾個問題，最後說：「好，我知道你為什麼這樣判斷了。下次這個範圍，你繼續決定。」

那一刻沒有掌聲。也沒有人在簡報上寫empowerment。

只是下一次遇到問題時，那個人不再先抬頭找主管。

他先想了一下。然後，做了決定。

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