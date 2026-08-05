青春歲月交錯：我與他的那段校園情誼

C，how are you ?

你與我國中同班三年，通勤上下學在火車月台擦肩而過時，並不會點頭問好，對彼此而言你我僅僅是制服上線繡的三個字。你一臉白淨、大眼且紅脣，柔弱的氣質常成為男同學揶揄的對象。

熱門小說

高中聯考我倆意外地都失利了。

私中開學當天我見到一張熟悉的側臉，在前方排隊等待領取制服，我們遇著了。當年講究明星學校出身，制服是一張自我價值實現的標籤，標籤一旦貼上身，就得花功夫再打造新的一枚──我自認已在人生馬拉松落後，下決心好好專心讀書；而你一轉國中瘦弱、慘白的形象，馳騁田徑與籃球場上。有著國中同校同班的情誼，我倆偶爾放學途中遇上，開始會閒聊，擁擠的車廂內讓彼此幾乎身挨著身，你那透著淡香水氣味，讓喜歡香氛的我不由自主地想微挪身體，好更靠近那股清新氣息。我偷偷地抬頭瞧，看見了時間在你身上施展的魔法。

我倆有時會成為校園內被大家提及的名字 。我一步步實現計劃，考試 屢屢奪得佳績，並走上升旗台接受校長頒獎；你則在籃框下擄獲不少女學生芳心，經常傳出和哪位校園美少女在走廊親密咬耳朵，或是一起下課回家的八卦。我心想，自己和你一樣會不期而遇結伴回家，怎麼緋聞都沒飛上身？不過注視著鏡子裡的自己，戴著厚重鏡片又是清湯掛麵的髮型，我期許這模樣有轉變的一日。

直到大學聯考將我倆命運之線拉到了指南山下。都說線與線間要有間隔，才能編織出美麗圖案，我們各自手上那條線因為上了大學迎來自由，開始有了試探繽紛的可能性。

從未想過，你也會稱讚我也有迷人的一面──那是你接送我前往新生舞會 ，見著我一身迷你裙配上一雙馬靴的打扮時，開口說的第一句話。之後，我們時常撥宿舍內線，閨蜜似聊到深夜。我被劈腿那天，你義氣地載我到景美河岸，聽我大哭了半小時，依稀記得最後你說：「這樣夠了，忘了吧。」你冷靜卻陌生的模樣在那晚無聲地置換我倆間的道路。

之後，你依舊你的風花雪月。

多年後我在電視劇裡看懂了我倆：原來你是我的李大仁，只是，你的陳又青並不是我。

瞬間有那麼絲絲的悲傷，卻有著一地落花隨風遠颺的颯爽。

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。