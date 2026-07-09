田埂窄窄，稻浪漾漾，

午後的太陽

曬得人頭皮發燙。

巷口的鵝群，白羽閃亮，

伸長脖子——

像守門的大將。

我們赤腳，奔過泥地，

笑聲與驚叫

在田間亂飛。

忽然——

一隻暴躁的公鵝

一隻護蛋的母鵝

同時衝來。

翅膀拍打，長喙如箭。

孩童四散逃竄。

有人褲頭

被竹枝勾住——

下一秒褲子滑落。

顧不得笑，也顧不得羞

大家拉著他，拼命往前跑。

稻葉急顫，鵝聲嘶啞，

田埂上的笑與驚

亂成一團。

這樣驚險又好笑的戲碼，

在鄉村

一再上演。

裸露的童年 ，在風裡晃蕩；

麻雀從曬穀場驚飛，

溪邊的泥鰍

仍靜靜藏在石縫裡。

葡萄藤下，果香遠遠飄來。

那是五〇年代的鄉村——

粗糙，卻鮮活。

一場又一場的追逐，

在時間深處

笑成了

一整個童年。

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。