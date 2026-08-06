螢幕對面的好友變成了騙子

之前聽聞許多層出不窮的電信及網路詐騙事件，不乏有許多高知識 份子、名人、政要等，也難逃被詐騙的命運，大家都不相信自己被詐騙，非得等到血本無歸，錢財盡失，追討不到源頭時，才知道自己被當成冤大頭，口袋裡的鈔票，已不知不覺地跑到別人的戶頭去，追款無門，落得痛心疾首、心情跌落谷底之境地。

詐騙集團 是集合一群聰明絕頂的人，運用人性的貪念與恐懼心態，一步一步地引你掉入他們設下的圈套，剛開始讓你吃點甜頭，慢慢地就引你交款投資，提出「高報酬」、「保證獲利」的引子，讓你深信你投入的錢能夠獲利倍數以上，等到你越投越多，回不了頭時，這個智慧型集團就失聯，讓你投資的錢，不但沒有獲利，所有投資的錢都一夕變烏有。

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面對網路及電信的假投資真騙財事件，那天去聽了高雄空大法律系主辦的「如何防杜電信詐騙犯罪」講座，講者是臺灣高等檢察署高雄檢察分署朱家崎檢察長，他用很多案例來說明公務機關絕對不會用電話辦案的宣教，也不會用LINE處理案件，所有案件都一定要有書面通知，希望聽者能審慎辨識。

他說的防詐金句：「主動查證、冷靜思考、尋求幫助」及「網路不現身，千變萬化，只要沒見過面，就容易會被騙」等，我聆聽之後，回家就傳達給家人，上班時也跟同事們案例宣教，期待大家都能提高警覺，吸取別人的經驗，成為阻絕詐騙的防護網。

這天，我的LINE傳來一位前幾天才跟她聊天的朋友訊息，第一句話就問我：「在嗎？」

我不疑有他：「在啊，怎麼了嗎？」

「可以借我五萬元嗎？我有急用，今天晚上12點過後，我就會還妳。」

訊息互傳沒多久，想說直接對談比較清楚，於是我打LINE電話給她，響了很久她沒接，過了1分鐘左右，她回我：「可以用打字的嗎？我現在不方便。」

我問：「妳有發生什麼事嗎？」

她回：「我媽出了一點事，要急用5萬元。」這些文字讓我越看越發毛，剛好小姑在我旁邊，我讓她看了我們的對話，她立馬做出判斷：「這一定是妳朋友的LINE被詐騙集團盜了，妳就回她說妳想當面把錢交給她。」

我照小姑的點子回，沒想到對話就到此為止。

後來，我打電話給這位朋友的朋友，請他查察，後來確認是詐騙盜用她的LINE，她去報警後，才解除這場詐騙危機，我也把自身發生的事講給家人及身旁的好友同事聽，希望大家都能做個安穩過日子的人，想要一步登天，一夕致富者，得到的可能是失足落地、一夕致命的結局。

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