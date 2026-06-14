5年不間斷的《金剛經》：有些思念不會因為相隔兩界而中斷

自從五年前媽媽離開後，我養成了一個固定習慣。每天起床，喝完水，便拿起桌上的《金剛經》開始念，從第一品一路念到第三十二品。

日復一日，年復一年，原本嶄新的經書，邊角都翻得泛黃磨損。其實，我也說不清楚念經的實際效果為何，剛開始只是想讓自己安心點，也總覺得應該為媽媽做些什麼。念誦的習慣，就這樣一天一天地持續下來。

每次到位於鶯歌的塔位看媽媽，都會先向地藏王菩薩合掌，感謝祂照顧媽媽，也向媽媽報告近況，同時告訴她，我們帶著豐盛佳餚來看她了。這些熟悉的味道，總讓我們覺得彼此仍有共通連結，也在想以媽媽的好客個性，應該會跟好朋友一起共享吧。

讓我印象最深刻的，是媽媽離開後第一個中元節的一場夢。

那天凌晨，我夢到媽媽在家中的廚房做家事，氣色變得很好，並不像生病後那般虛弱。我感到又驚又喜，問她：「媽媽，妳怎麼好了！」

她很自然地回答：「運氣很好，遇到那個誰，把我的病全都治好了。」夢中的一切是那麼真實，好像她真的回來了。我還想多陪她一會兒，卻突然醒了過來。

睜開眼的瞬間，我才發現那只是一場夢，眼淚不受控制地流下來。

我已經不記得，上一次見到她完全沒病痛的模樣，是多久以前的事了。

當天早上，我們依原定計畫前往鶯歌，不忘帶著她最愛的永樂市場芋粿。

對於凌晨那場夢，自己其實在懷疑是不是思念太深，還是真的有所感應，我忍不住拿起筊杯向媽媽確認。然後，得到明確的聖筊。

那一刻，我整個安心許多，也願意相信，她真的過得比較好了。

那個夢距今已接近五年，而念誦《金剛經》的習慣仍在持續，有時因生活忙碌，只能在通勤的路上念，有時則中午飯後，趁著辦公室短暫安靜的片刻完成當天的功課。

我不確定經文能否真的傳遞到另一個世界，但這五年來，我慢慢明白一件事，有些思念，不會因為時間流逝而消失，更不會因為相隔兩界而中斷。

後來我覺得，念經這件事，比較像是一種陪伴，陪伴媽媽，也陪伴自己。

它未必是為了改變什麼，而是在日復一日的念誦之中，讓思念有所安住。那些來不及說出口的話，以及始終放在心裡的牽掛，都在一聲聲經文裡，慢慢沉澱下來。

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