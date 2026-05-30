半年內二訪！金門之美不在大景 而是煥發出的靜默韻味

我是將屆耳順之年前，才和金門這個城市，有了近距離的接觸，也因為深入接觸後，才真正看到金門的魅力，就是因為這個魅力的牽引，觸動我在半年之內，二度飛越台灣海峽再訪金門。在我成長印象裡，金門就是前線，是許多家有男丁的長輩，最害怕幫小孩抽到的「金馬獎」。

那年小舅抽到金門兵籤時，家中老少都緊張不已，根深柢固的「處處地雷、水鬼出沒、稍不留心，命在旦夕」觀念影響，深怕小舅當兵會一去不復返，也因此在我幼小的心靈裡，就對金門這個地區興起不好的印象。

111年光輝十月，我和幾位好友跟團到金門三日遊，那次旅行初體驗就顛覆了我從前對金門先入為主的印象，轉換的是「走過戰爭第一線，古老聚落處處見，兩岸和平無戰事，坑道變成觀光地」的美好觀感，那次旅遊結束，我帶著豐富的戰地記憶回家，當回程的飛機升空，往回家的航道飛行時，我心裡就種下一個會發芽的種子「金門，我會再來的」。

不到四個月的時間，當社群網站上跳出將舉行金門馬拉松活動時，我想都沒想，就順著網頁的引導，完成金門馬拉松的報名手續，其實我主要目的只是想再次探訪金門，走一些官兵曾經走過的路，探訪當地建築與民情，並非真的要跑馬拉松。

這次2天一夜的金門行程中，除了路跑外的時間，我都以騎機車方式欣賞大小金門的景點或小巷弄，從大金門迎著微風與小雨，跨越雄偉的金門大橋（金門大橋建築之偉大，只有身歷其境的人才能明白），到傳說中的小金門（烈嶼），感受一下戰爭遺跡保存良好的戰地風光，海灘上處處可見的敵對防禦工事仍未清除，養蚵人家在岸邊與海上之間穿梭，看到這些景象，我就想起一位居住此地的朋友世忠，曾講述他們成長時各種限制的畫面（不能隨意去海邊，晚上有燈火管制等），令人感懷與讚佩。

小金門很小，半天繞一圈就把一些值得觀賞的景點遊覽完畢，例如九宮坑道、八達樓子、湖井頭戰史館，還有一些所謂的據點、溪沙堡、勇士堡等，這些地方除了外觀完成整修外，許多角落仍留有清楚可見的歷史痕跡，我的相機當然不會錯過這些令人神往與敬佩的畫面，猛按快門留影，有照片為憑，為日後的故事傳述，增加真實感。

在大金門，我還是喜歡去探訪對金門有諸多貢獻戰役的區域，諸如古寧頭、馬山觀測站、北山洋樓、特約茶室、翟山坑道、獅山砲陣地，還有他們各個村落的閩式建築之美，都是引發我停留觀看，不捨離去的原因。

金門之美，不在於大景，而是連走在一條無人的小路，看看路邊的油菜花，聽聽黃牛的呼叫聲、聞到屬於鄉間特有的味道，都覺得幸福的那種美，它的魅力不在言語，也不在物質，而是在靜默裡也能感受到香甜的那種滋味。

我是將屆耳順之年前，才和金門這個城市，有了近距離的接觸，也因為深入接觸後，才真正看到金門的魅力。(圖/洪金鳳)

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。