問「感情」卻不去拜月老 反倒跑到文昌廟？

「問世間，情是何物？直教生死相許。」無語問蒼天，「情」，究竟是什麼？或許老天會給予一個指引、一盞明燈。

每當我問起這個問題，一般人都會開始推薦月老廟給我，告訴我哪間香火鼎盛、哪間極其靈驗，甚至開出地下街有名的算命攤位名單供我參考，然而，我都不感興趣。大夥兒以為我是排斥怪力亂神嗎？不，這是天大的誤會，我只不過是默默向文昌帝君請安而已。

蛤？文昌帝君？有沒有搞錯？問感情怎麼跑到文昌廟去了？啊，諸位客官，小弟沒搞錯，這是認真的，我確確實實走入廟中，舉頭三尺有神明，拜的是文昌帝君。大家總以為所謂「感情」就是指愛情，殊不知我所謂「感情」，是直指內心深處，問自己內心的情感。

為什麼要創作？其實我的答案很簡單，就是想寫出自己內心深處的情感。小說，通常不是百分百的真人真事，但感情無法憑空捏造，至少我自己寫作是如此，因此，文中所要表達的情感、角色們所經歷的愛恨情仇與酸甜苦辣，我是知之甚明的。更甚者，這一切的情感就是我自己的人生故事也說不定啊！

喜悅、痛苦、笑顏、創傷，一字一句深深刻畫在心坎上，如人飲水冷暖自知，也知有經歷過相似的情感的人才懂得。書寫過，人生未必會更順，但這是一種抒發，或許也是誠實直面真實自己的好方法。

在文昌帝君面前，小的不敢祈求人生順遂，畢竟這是可遇不可求，只希望寫作能順一點，好好直面自己的情感、把感情好好寫出來，而不是封存在心中，繼續戴著面具過著自欺欺人的生活。

「蓋文章，經國之大業，不朽之盛事」，這句話必須打個問號。我承認，我筆下的內容恐怕稱不上「經國大業」、甚至想要「不朽」都永不可能，但我確信，我筆下的感情是真摯、誠懇，縱使海枯石爛也不能移。以誠懇的筆寫感情、以筆寫真摯的感情，「直教生死相許」，回首幾年的創作歲月，真可謂嘔心瀝血也不為過。

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