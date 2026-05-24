荒謬擲筊經驗：舉頭三尺有神明但祂沒開讀心術

原來神明不是什麼都知道，這是我最近才知道的事。我很喜歡去廟宇走走拜拜，祂是心靈上的寄託，我不拿香，就雙手合十拜拜，不多問，不多求，淡求一家人平安、順遂。

我總覺得，祂什麼都知道，因為祂站在我的頭頂，所以應該祂什麼都知道…

上周末，我陪媽媽去拜拜，她見我近期工作上頻遇挫折，乾脆要我擲筊，問神明，請祂為我指點迷津。

這讓向來話癆的我，突然語塞…我不知道從何說起，我望著祂，祂望著我。吱吱嗚嗚說了老半天，牛頭不對馬嘴，祂沒有應筊，笑筊倒是好幾個，這一來一往，旁人都忍不住多瞧我兩眼。

熱情的信眾，還乾脆教我怎麼跟祂溝通，這應該是我最難為情的半小時，我最終什麼也沒問成，更別說指點迷津的籤詩，無功而返的我，一上車就馬上請媽媽傳授我擲筊技巧。

她詫異地看著我說「你都沒有擬好草稿，要先跟她說我是誰，我哪裡人，我要求什麼事，給的問題只能回答，是或不是…」

我心裡納悶極了，這些祂不是早就知道了嗎？哈…哈…看來我錯了，祂不知道，所以祂根本聽不懂我在問什麼…我的每個問題，祂應該是拼命搖頭嘆息吧！

後來，我問祂：「其實我根本不用再問了，祢都會保佑我平平順順，對吧？」

叩。立刻聖笅

我愣了一下，突然覺得荒謬想笑，嗯，有聖筊就好。

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。