臺灣45歲以上人口過半，企業如何重新設計混齡戰場？

那天在台中辦完年度目標共識營，搭高鐵回台北時，同行的HR夥伴小雨看著手機上的新聞，一臉憂心地說：「臺灣45歲以上人口佔總數過半，這樣公司很危險吧？」

我一邊喝著微微溫掉的伯爵茶，一邊看著她認真地皺眉頭。心想她說的危險是指招募不到新人？還是要增加一些輔助措施？

她的語氣沒有惡意，更多是一種「覺得不對勁卻怎麼也說不上來」的焦慮。我忽然覺得，組織的中年危機，也許是組織還沒學會怎麼與多元節奏共處。

45歲以上人口佔總數過半，是個提醒。

提醒企業，不要老是拿自己25歲時的樣子來設計工作的世界。因為那樣的設計，看起來是青春無敵，實際上是自戀。幻想所有人都能沒有家庭包袱、沒有健康變數、沒有照護責任，最好還熱愛夜衝、內建高續航，永遠在on fire。

但真實職場像在高鐵車廂，有人抱著睡著的寶寶，有人打著簡報、有人補眠、有人看窗外、有人滑手機、有人正準備下一站要不要下車，這才是現實。

我曾經處理過一個離職案例。資深財會同仁，53歲，幾乎沒請過假。某天她默默提離職，理由是：「不想耽誤大家的步伐。」

後來我們才知道，她這半年來，照顧老父親洗腎，為了自家高三孩子準備學測，每天早上五點起床熬湯，回家晚上十點還在趕公司報表。

她離職後團隊短期內應付得過來，但半年後，公司發現財務報表的「歷史結構邏輯」全斷，接手者全靠猜。大家這才發現，她不只是資深同仁，更是一整套制度的資料庫。離職發生很正常，但問題是：當組織設計裡，從來沒有容納「照護責任」的空間時，有些人會離開得悄無聲息，帶走的，可能不只是一份工作SOP，而是一種內化後的知識經驗與骨幹。

當不同世代開始一起解題

另一家公司做法很不一樣，他們看見人口結構變化後，主動開設一個「跨世代學習實驗室」，沒有誰教誰，也不是長輩指導後輩，而是每兩週一次，讓兩個不同世代的人配對處理一個實際的問題。我印象最深的一組，是52歲的專案經理和29歲的行銷企劃，兩人一起重整公司舊網站。

年輕人提案超快，但不太能掌握資安與風險；資深主管則系統性地規劃與組織，但不太習慣雲端操作與UX設計。他們前兩次合作幾乎卡關，彼此語言不同、流程邏輯不同、甚至連對「快」的定義都不同。但他們第三次開始主動調整分工，討論方式也從「你聽不懂我說什麼」變成「那我怎麼說，你比較懂？」

結案簡報那天，年輕人說：「我以前覺得資深代表保守，現在才知道『有經驗』其實可以判斷事情的細節與節奏。」資深的主管也笑說：「以前怕自己跟不上科技，但現在知道，跟不上並不代表不能參與設計。」

這種相遇及碰撞，我印象很深刻。

很多企業一聽到「人口老化」或「45歲以上過半」，就問：「那我們要不要針對中高齡設個方案？」這個問題本身就透露出：我們還是把「45歲以上」當成少數。但現在這個「多數」只是沒被主流語言包進來而已。真正成熟的設計，從來都不是為了某一種人，而是讓所有人都可以自然地找到自己的工作節奏與角色位置。

這不是慈善，不是妥協，不是「看在你年紀大」的照顧，而是企業重新理解：一間公司最可貴的，常常不是某位天才短暫的高光時刻，而是那些年復一年把風險攤開、把選項收斂、把文化小心守住的人。而他們，很多都不再是25歲了。

回到那班高鐵，夕陽快落下時，小雨忽然轉頭問我：「那我們公司要做什麼調整？」我笑著說：「也許先從問自己一個問題開始：如果45歲的自己進到這間公司，會想留下來嗎？」她沉默了一下，然後笑了：「這問題蠻高級的。」我想，高級的，不是這個問題本身。是我們終於開始願意問。不只是為了別人，也為了未來的自己。

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。