我要結婚了 但請不要恭喜我

諒：

好久不見。

如果還在一起的話，今天是我們交往的第六年紀念日，你肯定記得的。

你寫的信，我全部都燒掉了，你送的花和禮物，以及那些與你有關的，會讓我想起你的一切，通通都餵給了公寓的垃圾桶。

活著已經多麼不容易，而我像是經歷了一場死亡，歷劫歸來後變成了槁木死灰的模樣。失去的痛楚大概與擁有時的愉悅成正比，我總安慰自己，這樣毀天滅地的處境，指不定是彼此真切相愛過的證明。

我喝醉的時候還是會崩潰大哭，邊哭邊反覆問著沒有答案的問題，關於你為什麼這樣對我，這麼狠心地傷害我然後轉身消失得無影無蹤，彷彿這些年的情分都是幻夢一場。是怎樣的無知與浪漫，才會天真認為對方是自己靈魂被切分出去，遺失的另外一半，然後還能幸運地在混沌的世間裡找到彼此，縫合後便再也不分離。

很多時候，我以為自己已經淡忘掉了你最後的絕情與冷冽，和那些曾緊緊相依卻硬生生扯開的疼痛。你離開的時候，把我也帶走了。年少時期的純真與盼望，也都隨著你的腳步逐漸淡去，成為泡影。

回憶起與你初相識的光景，在吧台旁不經意地一眼相望，竟是令我此生牽腸掛肚的瞬間。當年的你有一雙澄澈的眼睛，像初生野鹿那樣圓潤溫馴，對世界好奇且無所畏懼。烏漆的髮，襯得皮膚更加白皙透亮。鼻頭高聳似雪山，與唇峰相對，形成另一個國度的景緻。那似笑非笑的嘴角像貓，賊兮兮地勾引，我的心思就這樣被牽著走，懸在半空搖搖晃晃。

從前我是不信一見鐘情的，直至見到你。

朋友都說我膚淺，而且迷信，信算命的說你我前緣未了，此生註定。你大概也相信，信我對你執迷不悟，且甘願將錯就錯，無悔無怨。

你離開以後，我試著努力愛上其他人，也試圖偷竊一些短暫放蕩的快樂，藏在旅館潔白的床底，好換得一整夜的安眠。但我失敗了。那些人不過是一個個通往寂寞的中繼站，我也只是在台北深夜巷口擺盪的孤獨遊魂。

如果時間能夠重來，我們是否也會做出一樣的選擇呢？若我能坦然面對自己即將平庸無為的度過一生，不向外求取更多，你是否就不會因為寂寞與徬徨而鑄下大錯？又或許那些努力成為或無法成為，在你的世界裡，我都是錯的。

對你究竟是懷念還是埋怨，往往分不清，每當我回想起這些陳年往事，也總是戀棧彼此往日的純真，又充滿了對於當年不夠成熟的怨懟。共度的韶華實在過於美好，好到即使撕心裂肺，流淌出的蜜都濃稠於血。

這是我最後一次寫信給你了，也是最後一次，允許自己明目張膽地憑弔年少時期的我和你。

我要結婚了，嫁給一個不是你的人。

果然命運是可以改變的，即便是天賜的金玉良緣，也會因一時的念頭戛然而止。想不到從前想與彼此抵達的未來光景，竟是以遺憾與痛悔交織。

請不要恭喜我，如我此生不可能恭喜你一樣。

祝好。

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