比不愛更傷人的事：3部劇解讀以「為你好」為名的控制

人際間，很傷人的三個字，不是我「不愛你」，而是——我是「為你好」。

這句話，幾乎每個人都聽過；小時候，聽父母、師長耳提面命的。長大後，聽同事、伴侶好說歹說的。再後來，甚至變成我們對別人說的。

每個人、每個階段，將這句話說出口時，都是以愛為名做為出發點。但很多時候，那其實是一種，包裝得很漂亮的控制。

在戲劇《俗女養成記》裡，「為你好」變成一種無形的期待，你應該結婚、應該穩定、應該過「正常人生」。《江湖夜雨十年燈》裡，「為你好」是錯用母愛的濫觴，離開A，才不會成為你往後的負累；嫁給B，才能坐穩宗主夫人的位置。

還有一部《知否知否應是綠肥紅瘦》，「為你好」是女人出生在一道大戶人家所揹負的枷鎖，淑女的養成，是獲得好人家青睞的必要條件；門當戶對的匹配，是女人一輩子的保障！

後來才慢慢明白，很多的「我是為你好」，其實不是站在你的角度，而是站在「我覺得怎樣才是對的」的位置。它不是愛，而是一種不允許你選擇的愛。

但真正的「為你好」，應該是這樣的：我可以給你建議，但我不替你決定。我可以擔心你，但我不控制你。我可以愛你，但我不把你變成我想要的樣子。如果一段關係裡，你總是被「為你好」壓得喘不過氣，那不是你太敏感，而是那句話，本來就很沉重。

日常，您聽別人對你說過「我都是為了你好」？或是，自己也曾對人說過「我都是為了你好」？「以愛為名」必須真心為對方好！而不是滿足自己的情緒勒索！

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