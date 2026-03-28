每個人生命中，也許，都有過一隻小黑

自幼時起，有一隻名叫「小黑」的狗就陪伴在我的身旁，於我而言，牠是我的童年玩伴，是我不可或缺的一部份。據說牠是被我的小姨丈在高速公路附近撿到的，自此之後牠就被養在我大阿姨的工廠，只要我下課或是放假我都會去大阿姨的工廠跟小黑一起玩耍，度過各種日子。

牠是一位很活潑的女生，總是像一顆小太陽一樣照耀著我，不知為何，每當我心情低落的時候，牠都會靠過來陪著我，甚至是逗我笑，但牠看著我的眼神就像是看出我的難過與各種不安想要安慰我，卻又不知道該如何是好，只好嘗試各種方式，現在想想還真是神奇啊！

我與牠就有如摯友一般，雖然曾一起受過傷害，但又陪伴在彼此的身邊，一起體驗各種事物，向對方分享各種生活，雖然有時候牠叼著一隻老鼠或小鳥時，我真的有被嚇到，但我最後只會抱持著「真拿你沒辦法啊！」的想法，就笑笑地繼續跟牠玩耍。

我們穿梭於田野之間，在鄉間小路上盡情的狂奔，一起看著落日餘暉，最後向對方道別，彼此回家休息。

這種美好的日子卻在某一天被打斷了，在我國小六年級時，聽到牠慘死的消息時，我沉浸在震驚中，久久無法自拔，心像是空了一塊，但奇怪的是，聽到這個消息的時候，我哭不出來，直到有天我真正的意識到牠的離去後才落淚。

雖然我最初的摯友已經不在這個世上，但我曾經看過的一部電影說過「死亡不是終點，遺忘才是」。只要我還在，祂就還活著，活在我們的心中，直到我們已然化為白骨，再次相遇團圓。

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