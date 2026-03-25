從牠第一眼瞪我開始，我就知道——我被盯上了
【毛孩星球】
我和妹頭的相遇，其實是因為另一半。
第一次去另一半家，一踏進門，就看到一隻貓瞪著我——那就是妹頭。
妹頭的眼睛睜得大大的，好像滿臉疑問：「你是誰？為什麼會在我家？」
逛書店
我走進房間後，妹頭也跟了過來，但距離我很遠很遠，只是在原地盯著我看。那眼神很銳利，像是在審視一個陌生人。
我忍不住湊過去親了一下。
妹頭立刻抬起頭，露出一副「你是誰？為什麼要親我？」的表情。
等妹頭低頭，我又偷親了一次，妹頭又迅速抬頭看我，表情像在說：「你是不是有什麼毛病？」
但奇妙的是，妹頭始終沒有離開，只是站在原地，用那雙又圓又大的眼睛一直看著我。那也是我對妹頭最深的第一印象——眼神銳利，但下一秒又能變成圓滾滾的大眼睛。
妹頭其實很挑食，即使是喜歡的罐頭，吃沒幾天也會膩，我們常常要換不同品牌給妹頭，大概也是被我們寵壞了。
有時候妹頭闖禍，另一半假裝要打，妹頭就會立刻衝到我身上尋求庇護。但也因為這樣，妹頭很常「騎到我頭上」。只要另一半不在家，妹頭就會一直對我喵喵叫，好像在命令我開另一半不常開的那個罐頭。
半夜睡覺時也是一樣。妹頭常常跑到我的床頭叫我，大概是怕對另一半叫會被趕去客廳。結果有時候另一半先醒來，妹頭就會露出一臉「怎麼會是你醒來？」的表情，真的很好笑。
不管怎樣，妹頭還是我們家的寶。
從那個瞪著我的第一眼開始，我就知道，我已經被這隻貓盯上了。
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