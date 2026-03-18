短暫流浪收編：不請自來的大橘貓

因為有養貓，加上工作地點在住家旁的大樓，家人偶而會餵養幾隻附近的流浪貓，漸漸地，會看見常客流浪貓在家門口用餐。常客流浪貓們並不會同時來，有的一三五，有的二四六，有的只吃早上，也有的只吃晚上。

其中有一隻橘貓，看起來不大，卻有著一個大肚子。別的貓是偶而來吃，牠佬卻是日日早晚定時報到！不知道的鄰居還以為是家貓，熱切的喚牠「大橘」，牠佬竟也人人好，完全沒有流浪貓的風範。

每當我回家時看見它在門口吃貓糧，就像知道我不喜歡牠似的，牠會暫停瘋狂啃食的模式，唯唯諾諾頭也不敢抬的讓出路來好方便我進門。但，即使它如此「世故」，依然沒有討得我的歡心，原因很簡單，因為牠會欺負我家的貓！時間一久，或許厭倦了流浪？或許離不開這無盡的貓糧？牠竟然被收編了！

不請自來的大橘貓，在某一天早晨放風時，竟也不告而別的離開，剛開始家人都不以為意，認為可能是流浪貓的習慣又起，直到後來才發現，牠就像是消失了一般。一段時間後，當我們已經習慣大橘貓的離開時，我忽然夢見牠依偎在我腳邊，那撒嬌的模樣可是現實中未曾出現過的畫面。突然驚覺，那可能是牠最後的告別…短暫的緣分，希望牠別怪罪我沒啥給牠好臉色。

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