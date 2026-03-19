過多「炫耀財」是最虧的投資，如何讓我「獨自升級」？

很多人都會把投資局限於單純的股票買賣，可是在自己身上花錢何嘗不是一種投資呢？

在這個快時代，不管是學生還是職場人員，都要努力不懈地工作，眼睛從來都是望著未來，卻從沒放慢腳步，享受現在。人們需要意識到自己的健康和興趣也很重要，它們既可以成為未來的基礎，也可以成為自己工作外的自我提升。

健身的益處數不勝數，包括強健身體，調節心理，也可以讓自己更有自信；而探討興趣可以提升人類的大腦且認識更多領域，或許有大人會說：「我都成年了，去興趣班沒用。」可是這是錯誤觀念，時代一直在前進，每個人都應該繼續學習；再加上，成年人往往更理解自己的目標，所以比起學生時代的壓迫式教育，反而會覺得比較輕鬆。

除了工作和學業壓力，人們也會把注意力投放在無效社交上，譬如投資過多炫耀財。這種行為是個失敗投資，且細探底層邏輯，就可發現人們在意的不是物品本身，而是它帶來的羡慕和崇拜。這些人過於在乎物質世界，他們真正該重視的是內涵。當一個人把錢財投資在自身上，就會發現自己才是最重要的。

投資自己是一個穩賺不賠的生意，因為你會持續成長，也會從內到外地享受生活。

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