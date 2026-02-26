何謂臉色？一個眼神給出去

曾幾何時，呈現臉面表情的字詞--臉色，代表的是一個負面的詞語，說你看人臉色過活，表示你生活過得憋屈辛苦。

如說你一生看盡眾人的臉色，那真就活得像個傳統的小媳婦，在古代貴冑府内那就像個小婢女；在兩百年前的美國南方州棉花富農家，那就是個卑微的小黑奴。

臉色代表心情的表徵，發乎於心，鋪呈於臉面，會不會觀察臉色，在人際關係間至關重要，有人板著一個臉，這是沒有說出口的你不要惹我。有人喜形於色，就像過年張燈結綵開大門歡迎你，進門拜年互相恭喜。

察顏觀色的掌握與應對拿捏，影響及於你工作的升遷，人際的順遂以及家庭的和諧，是人生的必修課。不過處事全然看臉色也不一定準，有些人喜怒不形於色，城府極深心機極重，要應對這種人得要有極高修為智慧，與對此人有廣泛深度的了解，或可善加應對，但明槍易躲（臉色），暗箭難防（心機）。

所謂人心隔肚皮江湖本險惡，有些工作倚靠的是對臉色的掌控，例如：演員對於臉色掌握的精準度，可以決定其演技的評等。舞台劇演員侷限於表演環境，必須誇大表情，喜怒更形於色，傳統戲曲演員也是類同，但電影電視演員就不見得。

厲害的演員不一定靠臉色表現其各種情緒，有時是一個眼神，有時是一個動作，甚而有時只是一個背影。高層次的演技猶如繪畫的留白，其韻無窮想像無限，常見於早期日本的影視作品，如小津安二郎以及於台灣侯孝賢的電影。

無聲往往更勝有聲，無的境界確實勝於有。人是七情六慾的生命體，不免有難看的臉色，不免有藏不住的好臉色，因為人心是浮動的，風動樹動幡動你的心就動，若能八風吹不動，若能應無所往而生其心，若能諸相非相，那你就能看到輕捻蘭花指，嘴角微揚眼神平和的如來寶相，那是世上能見最好的臉相，最好的臉色（唉~我還是著相了！）。

