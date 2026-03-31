聽，大海的故事：屬於他們的青春歲月

有句話說得好：「一個人的眼界決定他的世界；一個人的氣度會決定他的高度」，看到這句話就讓我想起海軍任職期間，相識的那些令我崇敬的人，雖然隨著歲月過去，會為人們帶來容顏及外相的改變，但不變的是他們在人際之間的開闊氣度與行過萬里路的寬厚心境，這些人即使久而未見，偶一見面也能立即重啟舊時的美好記憶，立馬就能歡喜相談。

某一年的一天午前，有位舊識Ｉ來找我，我們認識多年，記得之前他還在海軍任職時，有一回我到台北出差，他和另一位朋友帶著人生地不熟的我，到處探訪及用餐，為我留下美好的台北記憶，升中校沒幾年的他選擇申報退伍，回歸家庭，之後偶爾與他相遇，看到他依舊保持滿滿的活力，滿腔對海軍支持的熱血，展現在他不經意的言談之中時，我都同感喜樂，開心回應。

後來Ｉ的幾位同學都升任將軍，也都與我變成長官與部屬的關係，他們歷經官場文化及經驗累積的成熟外表，每每講起海軍官校的學習歷程與少年十五二十時的搞怪、頑皮青澀歲月時，臉部的表情彷彿又回到青春年少。

其中一位五年級生走專業管道的Ｇ知道我喜歡觀看一些海軍及海軍同仁的老照片，還特別傳來他們之前參加敦睦艦隊團隊合影的畫面，我仔細端詳照片裡的每一個人，從年輕的身影與輪廓裡，還依稀可以辨認出幾位熟識的朋友，而多年後的今日，這些相片裡的許多成員已升任要職，讓人驚覺時光除了不留人外，也讓人逐日成長茁壯。

Ｇ說：「我很懷舊，所以這幾年，我特別把一些求學時代的老照片都數位化留存，因為那是一段少小無煩憂的年代，也是令人難忘的求學時光，那時沒有相互競爭的問題，只有生活的美好與嚴格教育下搞怪的特別記憶，所以我得空就會翻閱一下，讓心靈走回年輕時代的單純與樸實。」

Ｇ還從照片的成員裡，說起一些勵志的故事，譬如說以前不愛讀書的某些人，經過軍旅的淬鍊，時光的造就及個人的努力，現今的成就非凡，位居令人稱羨的職位，讓人嘖嘖稱奇；還有一些人，原本在校就是品學兼優的好學生，畢業後乘風破浪，執行許多建軍發展的任務，亦在職場上創造出屬於他們的一片天，而大部分同儕都在多年後完成國軍使命，解甲歸田，離開軍旅，但大家偶一相聚時，話匣子一開，都有說不完的話題，講不完的糗事，時間並沒有隔斷大家的距離，溫馨的記憶一直在累積中。

深秋的午後，聆聽Ｇ與他另一位海軍生涯歷練豐富的Ｌ訴說他們一路走來的軍旅故事，有趣的、出糗的、溫馨的、哀愁的，各個層面的故事都有，我從屬於他們青春歲月「近看錯認是荊棘，遠看原來是大海」的人生體驗傳述中，獲得前所未有的智慧開啟與人生觀點的轉換。

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