安寶的戲劇人生：坎坷童年化作無畏勇氣

甫滿而立之年的安寶，是位樂觀、自信、形象良好、口才便給、態度誠懇的年輕人，多年前因對國軍工作嚮往而進入海軍，成為忠誠信實的陸戰隊軍官，服役期間與長官、同儕相處良好，主動積極願意付出的個性，為他贏得好人緣。

安寶服役至今8年多，仍維持樂在工作心態，也因體會服役對自己人生價值無限的肯定，於是以自身經歷，鼓勵肯努力、願意創造價值的新血進入海軍陸戰隊服役，目前由他鼓勵進入軍中服役的官兵都安適其所，生活有目標，而安寶最大的從軍夢想是成為國軍楷模單位主官。

後來聆聽他成長的故事，才知道現今左右逢源、腦筋靈光、應對進退合宜、面對任何人都可以侃侃而談的安寶，原來有一段不堪提起的成長歷程，還好他有貴人相助，成長良好，沒有走偏，讓人既心疼又敬佩。

10多歲時的安寶，就發現他的身分證跟妹妹身分證上登記的媽媽名字不同而心生疑惑，但在媽媽循序漸進的解釋下，才知道哥哥和他，跟妹妹是同父異母的兄妹，他們三兄妹的感情親密與親生兄妹並無二致。

安寶說：「我的生母在我一歲多的時候就跟爸爸離異不知去向，當我懂事時，家裡看到的媽媽就是現在的媽媽，但她並沒有如一般戲劇演出『苛刻後媽』的形象，而是對我和哥哥有愛的媽媽，雖然後來媽媽生了妹妹，但她對我們的愛並沒有減少，到現在為止，我都覺得那句話說得好『生的放一邊，養的恩情大如天』，如果沒有待我們如朋友的這位媽媽，就沒有今天走在人生正軌的我」，從安寶口中聽到像是在描述別人的故事，卻牽動我內心不捨的想像與感動。

更戲劇的成長歷程，還包括原本經營餐廳的爸爸簽賭運彩輸得慘烈欠債跑路，留下龐大債務讓媽媽獨自背負，媽媽不但賣掉餐廳還債，還開著小貨車帶三兄妹逃跑，日子的艱苦可以想像得到。安寶未跟媽媽逃走前的那時期，走在離家不遠的市場前，便會常被許多債主酸言以對，讓他羞愧不已，但也因此培養出長大後不畏流言、不怕苦的性格，讓他有能力應對所有困難與挫折，還能凡事無畏，樂觀處事。

跟著媽媽躲債期間，安寶的學費繳不出，知道他狀況的老師幫他繳學費，尤其他的經濟學老師更給予成績優異的他許多鼓勵與支持，他學業才能繼續，直到大學畢業。

值得一提的是17歲尚未有駕照的他，為了幫父母親分憂解勞，開車載妹妹上下學，有次被警察逮個正著，罰款罰得重，但因為日子要過下去，忙碌的父母親還是無暇接送妹妹，安寶只好繼續硬著頭皮違法接送，直到幾個月後安寶成年，取得駕照，才放心地為家庭擔負起應負的責任。

安寶說他服役過程，令他最難忘的是決定要投入國軍時，媽媽哭得不能自己的畫面，還有剛入伍在成功嶺受訓倍受委屈，打電話回家聽到媽媽聲音，自己哭哭啼啼的記憶，以及因為訓練全臉塗黑偽裝，牙齒露白被班長誤會而被「電」的情境。

這些青澀的歷程，沒多久就在調整想法、凡事樂觀以對的情緒轉換中，越變越好，一路走來酸甜苦辣的林林總總，歷歷在目，但歷經苦難人生的他，已能在如戲劇人生的劇本裡，寫出自己該往何處前進的方向了。

