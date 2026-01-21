討海囡仔的金融風暴——我的浪，自己造
【錢力無窮】
童年的天空，是牆上水痕暈染的黴斑地圖。阿姨那張本票，像一個黑洞，把我們從光亮的公寓吸進鐵軌旁的陰影裡。我很小就明白：再厚的漆也遮不住裂縫，就像再多的錢，也填不滿一個不斷漏底的洞。
家，總是暗的。我和哥哥在歪斜的書桌前埋頭，背景音是父母串珠、縫娃娃的窸窣聲。我們是上緊發條的玩具兵，讀書是唯一的路。大學，我開始奔跑。同學夜衝時，我在家教間趕路；他們從ATM領出零用，我將鈔票對折，塞進寫著「家用」的信封。最苦的那段日子，即期吐司配白開水，一吃三個月。每一口乾澀的咀嚼，都是生存的刻度。
逛書店
大三，造船廠遞來合約——他們負擔研究所學費，我抵押三年青春。再次跳進坑裡，但這次，是我自己睜著眼跳的。畢業後，同學們散成滿天星，我則沉入鋼鐵與藍圖的深海。十五年。把每一個深夜都熬成磚，將憤懣與疲倦燒成漿，一鏟一鏟，阿姨的、父母的、房子的…直到某天，我在自己參與設計的遊艇甲板上簽名，海風鹹鹹撲來。我忽然怔住，發現那些曾經吞噬我的黑暗，不知何時，已化作托起我的遼闊海水。
如今我飛越重洋，核驗船艦。每當印鑑落下，恍惚間總聽見童年那書桌腳的輕晃聲。原來，有些坑洞挖得夠深，會遇見地下伏流；有些黑暗沉得夠久，竟孵出滿天星光。
錢之於我，從不是理財的術語。它是鏟子，是劃槳，是從深淵底部，長出來的翅膀。前方仍有浪。但我已學會，如何從浪裡，造自己的船。
【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。
琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
📰【故宮四格漫畫示範】正港奇片／霸氣皇子俏公主？
📰【故宮四格漫畫示範】胖吉桑／畫開黎明：港景圖的審判
📰創作投稿／我在考場的稿紙上，開了一家尋謐小館
📰創作投稿／行李箱的幽默感
📰【走過才知道的事】超高齡時代來臨！如何在厭老氣氛中融入群體…
📢 「故宮100+」傳奇寶藏四格漫畫創意徵集！十篇小說邀您改編
📢 聯合線上赴廈門金雞百花電影節，攜琅琅原創拓展影視合作版圖
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言