給大考戰士：那場名為「學測」的成人禮

踏入職場的一年後，坐在深夜加班的辦公桌前，我偶爾會想起那張曾經留下大量原子筆刻痕及被螢光筆塗滿的書桌。那時的我們，以為「學測」就是世界的終點，是決定人生輸贏的唯一審判。

考前99天

清晨五點的鬧鐘，冷冽的空氣，書包裡沉甸甸的參考書，走向校門的我們，像是在迷霧中長征的士兵。黑板右上角的倒數數字從三位數跳進了兩位數，那天早自習的寧靜，看似純粹，但實質上每個人都極其壓抑。

每天都在與「輸贏」搏鬥，看著模擬考成績單上波動的排序，心跳也隨之起伏。家長的期許、老師的叮嚀，像是一道道無形的牆，將我們圍困在名為「優秀」的牢籠裡。我們深信，多拿下一級分，就能在未來的地圖上多占領一塊領地；少了一級分，便有可能在這場人生的馬拉松中失去資格。

學測前夕

大考前的那晚，我半臥在床，手裡捧著那本累積了三年的「錯題寶典」。那是用無數個熬夜整理換來的，書頁早已因為反覆翻閱而捲曲起毛邊，側邊貼滿了顏色斑駁、註記模糊的便利貼。

每一頁的紅字修正，都是一次自我否定的陣痛；每一處立可帶重疊的厚度，都記錄著我在同一個坑洞裡跌倒又爬起的倔強。這本厚重的寶典，與其說是知識的精華，不如說是我親手縫補起那對於大考的畏懼與不安。

推開床邊的窗，看著家門口的路燈，心裡想的不是數學公式，而是一種強烈的「渴望」，渴望解脫，渴望自由。那時我們對自由的定義相對簡單，是考完學測後能扔掉所有考卷的快意，是不用再被鬧鐘支配的睡眠，是終於能離開家鄉、去往另一座城市的通行證。它代表著我們能親手撕開束縛，拋開一切，走向未來。

放榜之後

回望過去，幼稚園時的輸贏建立在積木的堆疊。堆得最高的人，便能獲得同儕們崇拜的目光及將你視為英雄般的掌聲。在我們單純的認知下這些光彩理當是歸給贏家，所以不停地在積木上爭個輸贏。到了高中，積木變成了分數，我們在級分中求得認同，深信考上頂大才算拿到了「贏家」的頭銜。

放榜那段日子裡，我們徬徨、無助、反覆掙扎，一心希望達成目標，前往夢想名校，卻忘了思考學測真正的本質或許源於「戰勝自我」，而我們其實早已達成。

給 學測戰士

學測並非只是通往大學的窄門，而是人生中第一次真正「為自己負責」的試煉。從倒數的膽戰心驚到放榜後的煎熬，我們學會在一次次崩潰邊緣重新站立，在孤獨的燈下與脆弱的自己對話。這場考試不是一場與他人的競速，而是一場對自我意志的修煉，一場名副其實的成年禮。

這場旅程，考試僅是序章。名次、級分、校名決定不了終點，當我們明白世俗定義的輸贏不過是過眼雲煙，真正珍貴的，是那段日子在壓力下鍛造出的智慧與韌性。

現在的我經歷過職場磨練，想對當年那個在燈下翻閱錯題本、反覆繼續戰鬥的自己說：「謝謝你的努力，如今回望過去我已了無遺憾。」

進入第一志願，是錦上添花；踏入別所學校，也不過是換一條路看風景。內在的堅毅還在，各個學測戰士便已是這場生命之旅中，最大的贏家。

