馬年起筆，十年回望：我與書法因緣

關於寫書法這因緣，起於上次的馬年時，看了蔣勳寫關於書法的書後，起心動念。拿起了從國中畢業後，放下多年的毛筆，寫起了書法，一開始就是瘋魔般地投入。

其實尚未退休，一遇空閒，或每當假日，必盤踞書桌，巨量的書寫，家裡能著墨的各類紙張，皆是我習練的稿紙，每當寫出滿意的作品，必回看再三，流連不止。

雖然起初功力粗淺，以為的佳作其實仍拙劣不堪，但周遭友朋並不聞善書之士，能執毛筆而書者自當視為稀有，所以每每自以為的佳作，不願束之高閣，必分享之於社群網友。

網友多給予過譽讚詞，才子大師不絕於耳，茫茫然曾自以為是，幾年之後，回望過往所謂的佳作，竟自慚不能自已，不知諸等不堪之作竟敢示於公眾？

火速全數捆束送之於資源回收，昔如珠玉，今作糞土矣！寫書法亦若習武，一年有一年的功力，無有捷徑。為加強自身功力，曾學習於書法班，曾流連於故宮墨寶，曾買過多本書法專書，曾臨摹古今大師大作，漸漸地一點一滴向書法的正宗靠近。

許多年之後也有不捨棄置的作品出現，稍覺示人亦不愧慚，習書法有許多好處，就我而言，執起毛筆，沈浸於書寫唐詩宋詞氛圍時，專心致志，渾然忘我。

我曾困於腰椎長年的病痛，及交感神經失調諸般不適，沈浸書法時，諸般病痛不適盡皆拋諸九霄雲外，另一個好處是硬體字也變美了，在習練慣於書法的筆法抑揚頓挫，不自覺也帶進了硬體字的書寫。

比對十年前後確有長足的改進，因而家人常有代寫某文件的請求，此外還有個好處是所謂書畫同源，在習慣毛筆執筆後，也將毛筆用之於繪畫，也就是用之於國畫。

原本自小善於畫畫的我，以毛筆水墨作畫很快就能就手，只是國畫這門技藝，也非一朝一夕可以功成，習練多年之後也才有可觀之作，後來書法與國畫成為我生活的一部份，尤其是退休後，更是我休閒生活的頂梁柱。

有些時，心靈忽燃感觸，胸臆間驟然注滿了一股氣，此氣由心至臂膀而至腕至指，手執蘸墨大筆，揮灑於紙上，酣暢時，如行雲流水，止於所不可不止，止時回看完稿字跡，一看再看，不能自已，引為人生快事。

這就是一個書法人的快樂時刻，我從五十歲後一個素人開始習書，執興趣不中斷，幾年之後亦有小成。我可以，相信你也可以。

