鼓起勇氣踏往捐血路，卻因照胃鏡被退貨！

【白衣日常】

我們單位每三個月都會開來一部捐血車，每次車子一來，我才知道單位有很多「熱血」的同仁，不管男女老少，官階大小，大家都前仆後繼地前往捐血車旁，填好資料，挽起袖子，立行「古道熱腸」、「仁風義舉」的捐血之事。

話說我在二十歲左右時，捐過兩次血都得到頭昏的結果後，從此就對捐血一事退居幕後，不敢再貿然進行熱血之事，以免身體無法負荷，給自己及家人增添困擾。

雖然我對經常捐血的同仁很敬重，但我自己沒捐血，就不好意思鼓勵別人捐血，不過這些捐血的同仁都是出自於個人意願，有些人還利用午休時間捐血，讓我很感動，能夠時時想到別人，捐出得以助人的熱血，是值得讓人稱頌的事。

這天，天氣有點涼，我用完午餐，心裡突然出現「去試試」的念頭，於是我請同事陪我到捐血車旁，拿出證件登記，準備勇敢踏出「不敢捐血」的那一步，為自己的身體即將做新陳代謝，也為捐出的血液可以幫助更多人而感到喜悅。

捐血的第一步要先填寫資料，打開平板電腦的資料庫，我的捐血個人資料還停留在二十歲的那一年，經過修改即已更新，其中有一項限制條件是只要照過胃鏡或霧眉不滿六個月者，都不能捐血，我就是五個月前去照胃鏡，所以不符合得以捐血的條件，同事只好陪有點失望的我打道回辦公室。

好不容易才鼓起勇氣要捐血，卻因為照胃鏡無法捐，不知道下回捐血車再來時，照胃鏡已超過六個月的自己，還有沒有足夠的勇氣去做熱血的事？我拭目以待。

猜你喜歡