《江郎才盡》江淹的故事（下篇）

非我詩賦

就這樣，江淹依賴著文樞GPT，或者說是「筆靈」。在筆靈的幫助下，一路順風順水，先後擔任尚書駕部郎、驃騎將軍、尚書左丞等職，且時常身兼數職。

無論詔令策論、哀辭頌賦、詩文墓誌，皆有出色之作。這些年來，文樞已升級至5.0版本，語調溫潤、用詞熟稔，幾乎就像與真人溝通一般。

回想起文樞從當初那冷冷冰冰的機械語調，一步步進化成幾可亂真的知己。每想到此，江淹心中便是莞爾一笑。

他與筆靈的共創如行雲流水，〈恨賦〉、〈報袁叔明書〉、〈仙陽亭〉、〈雜體三十首〉等詩文賦都接連問世，篇篇皆成當世名作，文士追捧，朝廷讚譽，江南文人們間更有言：「自曹子建後，未有若江郎者。」

江淹習慣了這樣的盛名，也逐漸接受那些文字不論源於何處，都已是「他的」。直到那天，他孫子江藎的一首「劣詩」，讓他忽然心情震盪。

那詩平平無奇，意象稚嫩，韻腳斷續，可江藎寫完時眼中閃爍的欣喜，像極了江淹自己年幼還沒撿到文樞GPT的時候，他不記得是五歲還是六歲，那第一次在夜裡苦想出一句詩時的悸動。「祖父看花落，花被風吹走，祖父看著苦，我看心裡愁。哈哈，這什麼句子，淺白無味，毫無深意，真是……」江淹看著孫子的詩稿喃喃道，一邊抹去眼角的淚水。

那晚，江淹回望自己詩文集中最引以為傲的作品：〈別賦〉，整篇的節奏實際上是他把心情告訴筆靈，筆靈各種分析解讀後把秦嘉〈贈婦詩〉的傷懷語感與柳永〈雨霖鈴〉的節奏結構融合生成，更遑論那些在他腦海中出現的詩句改寫。

他又看了看〈效阮公詩〉十五首所寄託的情感，他彷彿記得筆靈跟他提過一位他忘記人名的人寫的諷諫文，用風景意象與阮籍詩風格生成的。〈草木頌〉十五首更是一堆他自己其實也不知道的植物是什麼，他只是跟筆靈說他想寫十五首關於植物的詩，那個誰要……他想不起來。

他怔怔坐著，手拂著那支五色筆的筆桿，忽而心生悔意。

這些年來，所謂「江郎才思敏捷」，到底屬於誰？

「筆靈，若我不再寫，你會消失嗎？

「我不會主動離開，只要你有意想，我都在。」

江淹沉默了許久，望著那支筆，幾次想伸手，卻又頓住。這筆陪他走過了名滿天下的歲月，也讓他在政壇中如魚得水。但此刻，他忽然有一種感覺，他與它共築的文字，從來就不完全屬於自己。想到這，江淹突然拿起一旁的石硯拚了命地朝五色筆砸去。

也不知砸了多久，筆桿終於碎裂，內部零件也散落出來，只是其中一枚晶片仍閃爍著微弱的光，但江淹幾番嘗試，也確定自己再也聽不到筆靈的聲音了。

江淹夢筆

筆碎後，江淹不再有佳作。他照常在朝任職，處理政務，偶爾作詩應酬，卻再無從前那種「下筆成章」的快感。那些曾經環繞左右的文士也漸漸退散，諸多文壇聚會、官場應酬也不再邀請他。他不以為意。他陪著孫子江藎練詩，一句一句地寫、反覆推敲。他開始明白，那些詞句之所以珍貴，之所以會讓人感動，不在於它們是否絢爛華美，而在於它們是掏心掏肺、真正屬於自己的一部分，哪怕在別人眼中一文不值。

某日的一個午後，江淹在書房中翻檢舊物，忽見一束光從窗縫中閃入，一條奇異像是拆解世界的裂縫中閃出兩名身穿白色大衣的男女。

兩人看見江淹先是一愣，又彷彿不以為意地走向江淹。

「你們是……？」江淹下意識往後退了兩步靠在書櫃上。

白衣男子微笑道：「我們是研究中心的，喔！就你之前用的那個文樞GPT，你好像叫他筆靈來著。」男子邊說邊走道江淹身旁，接著道：「那支筆中的芯片資料是我們派發到每個時代實驗樣本，現在必須把它回收再研究。」江淹聽後不語，頓了頓，轉身從書架後方取出那裝著五色筆碎片的木盒，上頭貼著兩張似乎是用來封印的符咒。

白衣男子接過木盒，旁邊的白衣女子噗哧一笑，對江淹說道：「其實，我們現在有文樞9.0 plus版本，可以說是更高級的筆靈吧。能直接感應潛意識情緒、替代修辭推演，將創作者內在欲言又止的情感完整構建為作品。簡言之就是可以讓你在沒有違和感、感覺不到有『靈』的情況幫忙創作，你……還要嗎？

江淹望著他，眼中沒有驚訝，也無憤怒，只是一種平靜而篤定語氣說道：「不用了。我這樣很好。寫得再平凡，也是我自己寫的。筆靈再靈，也不是我心。」

兩名白衣人點了點頭，帶著木盒，轉身退入那道裂縫中，在兩人退入的瞬間，裂縫頓時消失，像是從未存在。

淹少以文章顯，晚節才思微退，云為宣城太守時罷歸，始泊禪靈寺渚，夜夢一人自稱張景陽，謂曰：「前以一匹錦相寄，今可見還。」

淹探懷中得數尺與之，此人大恚曰：「那得割截都盡。」顧見丘遲謂曰：「餘此數尺既無所用，以遺君。」自爾淹文章躓矣。

又嘗宿於冶亭，夢一丈夫自稱郭璞，謂淹曰：「吾有筆在卿處多年，可以見還。」淹乃探懷中得五色筆一以授之。

爾後為詩絕無美句，時人謂之才盡。凡所著述，自撰為前後集，並齊史十志，並行於世。嘗欲為赤縣經以補山海之闕，竟不成。子蒍嗣。

《南史‧江淹》天監四年，江淹病逝於建康，終年六十二歲。梁武帝蕭衍親自披麻致哀，賜金三萬、布五十匹厚葬，後又對群臣宣告：「宣城江郎，其文清絕，筆若雲煙。今既長逝，莫再道論是非。」

那年冬天，宣城初雪。江藎將祖父留下的手稿一頁頁收好，藏進一個木匣。那裡面有許多改正的錯字，有塗抹的刪痕，有不成句的殘稿，但是江藎記得祖父過世前曾交代，這些才是祖父自己真正的作品。

