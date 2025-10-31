《下課後》最愛的超懷舊經典卡通之萬聖節特輯

大家還記得美國經典卡通《下課後》嗎？那群總是在操場上稱王稱霸的小學生，他們有自己的「下課社會」、秘密規則和忠誠友情。劇情講述的是六名小學生和他們同學與老師之間發生的各種事蹟。

我對萬聖節特輯主角群的裝扮特別深刻，那一集小鬼頭們各自扮裝，有人變成木乃伊、有人是殭屍、有人裝扮成愛因斯坦，也有人變成大南瓜的模樣，詳細劇情內容我已忘記，依稀是在尋找南瓜！？當時我只是笑著覺得有趣，因為與劇中主角年歲相近，故深感共鳴。

而最令人印象深刻的台詞是其中一集，校長告訴提傑：「我來告訴你個秘密，你認識的每個大人以前也曾經都是小孩，你以為我們忘記了暑假？你錯了，有時候我在辦公室看著你們這些在操場玩耍的孩子都想著，你們不知道自己有多幸福，再過幾年你們就會跟我一樣長大，所有美好的時光都將成為回憶。我可以忍受你們在我的椅子上放臭屁坐墊，把假嘔吐物放在我的地毯，嘲笑我又大又肥的屁股，但是永遠不准說我不在乎暑假，因為那是我唯一剩下的回憶了。」

永遠不准說我不在乎暑假，因為那是我唯一剩下的回憶了。(圖/Recess Wiki擷取)

現在我已然成為世俗所述的「大人」，轉為校長視角後，再看看這段話，竟有一種說不出的心酸。小時候只覺得校長的台詞有點好笑、矯情，究竟哪個大人會懷念暑假？長大後才明白，那句「那是我唯一剩下的回憶了」其實說中了成長的本質，我們終將被迫離開操場，失去下課後的時光。

如今萬聖節再臨，街上滿是扮裝派對、商業造景，走在路上，又讓我回想起了這部童年中的經典卡通，回家點開YouTube剪輯的回顧，卻少了當年看的那份單純快樂。

我想，是因為我已不再是能與同儕冒險的孩子，計算假期天數、衡量成本效益是當前的生存課題。看著《下課後》裡那群主角：提傑的領袖氣勢、史比娜莉的傲氣、古斯的機智、葛莉琴的聰明、麥奇的單純、文斯的耍酷。他們象徵著我曾經的模樣，那個相信友情、相信正義、相信下課鈴聲能拯救一切的自己。

萬聖節的夜裡，如果你聽到遠處孩子的嬉笑聲，不妨停下腳步，記得我們都曾是下課後的王者，只是鈴聲響了太久，忘了回去。

