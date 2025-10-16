疫情退場後，口罩仍取不掉？現代人的安全感偽裝

新冠疫情已經過去了，但臉上的口罩卻難以再摘掉。

說也奇怪，人臉戴上口罩特別好看，我看電視節目說那叫平衡感。

口罩也給我一種安全感，遮掩住我所有的喜怒哀樂。我的表情藏在口罩底下，就算偶爾悲傷，忍不住眼淚，都能被口罩吸收。

街上戴口罩的人也還是很多，就算艷陽高照頂著四十度的高溫汗流浹背，口罩仍牢牢黏在臉上。我想起疫情時某電音天后設計的黑色蕾絲口罩，聽說當時熱銷一空。但我怎麼看都不能理解，黑色蕾絲？誰會想把貼身衣物戴在臉上?

而我其實也是摘不掉口罩的那群人之一，因為一直在餐飲業工作，口罩是標配。我的要求很簡單，戴一整天耳朵不能痛，於是我戴了好一陣子某連鎖量販小店的口罩，價格優惠久戴不疼。

後面我發現口罩其實是一種偽裝，遮掩住表情有種安全感，口罩成了日常必需品。

不為防疫；只是習慣。

習慣不被別人看到表情心情的「安全感」。

