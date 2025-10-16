疫情退場後，口罩仍取不掉？現代人的安全感偽裝

琅琅悅讀／ 瀲瀲
新冠疫情已經過去了，但臉上的口罩卻難以再摘掉。(圖/freepik)
新冠疫情已經過去了，但臉上的口罩卻難以再摘掉。(圖/freepik)

新冠已經過去了，但臉上的卻難以再摘掉。

說也奇怪，人臉戴上口罩特別好看，我看電視節目說那叫平衡感。

口罩也給我一種安全感，遮掩住我所有的喜怒哀樂。我的表情藏在口罩底下，就算偶爾悲傷，忍不住眼淚，都能被口罩吸收。

街上戴口罩的人也還是很多，就算艷陽高照頂著四十度的汗流浹背，口罩仍牢牢黏在臉上。我想起疫情時某電音天后設計的黑色蕾絲口罩，聽說當時熱銷一空。但我怎麼看都不能理解，黑色蕾絲？誰會想把貼身衣物戴在臉上?

而我其實也是摘不掉口罩的那群人之一，因為一直在餐飲業工作，口罩是標配。我的要求很簡單，戴一整天耳朵不能痛，於是我戴了好一陣子某連鎖量販小店的口罩，價格優惠久戴不疼。

後面我發現口罩其實是一種偽裝，遮掩住表情有種安全感，口罩成了日常必需品。

不為防疫；只是習慣。

習慣不被別人看到表情心情的「安全感」。

話題投稿／月光下的圓（此為主題，非文章標題，標題請自訂；長期徵稿）

一段溫馨的小插曲，一個趣味的烤肉翻車糗事，抑或那份專屬於你自己的月圓片刻。只要是記憶中獨一無二的中秋話題，都歡迎投稿。

文長300-500字內為佳，至 琅琅悅讀／迷創作頻道 點選【我要投稿】，登入/註冊udn會員，點選右上「創作」>「單篇作品」>「新增單篇」，完成欄位填寫並送出，即可提交審核！

*文章標籤請選取 月光下的圓

📣 分享你的｜就有機會登上《迷創作》首頁

延伸閱讀

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
時事求視 疫情 口罩 高溫 生活 創新番 單篇創作

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

延伸閱讀

疫情退場後，口罩仍取不掉？現代人的安全感偽裝

過了中秋還在想中秋 月圓後心中的缺口

醫師用時間計算死亡 她用七星八卦陣觀壽

別再耳根軟！用心碎換來的人際清醒

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。