一匙肉鬆，撐起孩子的童年

肉鬆是孩子年幼時最愛的下飯神器。孩子出生後我沒在工作，省吃儉用的控制著我跟孩子的吃穿用度。

小時候他們最愛吃的不是飯，是肉鬆。

不是整盤，也不是一大匙，只要能拌進一點點熱稀飯，就會乖乖坐好，吃得乾乾淨淨。

那時我常買的是市場小包裝，一小包就要一百塊。不便宜。

貴，但不敢不買。因為有一陣子，小的發燒，大的挑食，飯怎麼都不肯吞。

最後只能靠那罐肉鬆，一匙一匙哄。

我沒告訴他們，一罐肉鬆可以抵一包尿布，也沒告訴他們，那幾次我自己只吃白粥，是因為怕撐不到下個發薪日。孩子爸爸在工地工作日薪一千二。

我只是說：「這個好吃吧？吃完這碗，我幫你再添一點。」

他們吃得快樂，我在旁邊慢慢數還剩幾匙。

大的喜歡海苔；小的喜歡肉鬆。

一樣都鹹香，一樣都輕，一樣都貴得讓人心裡發緊。

那時孩子還小，連牙都沒長幾顆。

副食品階段，我沒有破壁機，沒有食譜，只有一口老舊的電鍋，和自己糟糕的手藝。

熬白粥我總是抓不準水量，不是太稀就是太糊。

但他們不挑。只要我在最後灑上一點肉鬆，他們就吃得乾乾淨淨。

那種肉鬆，一小包一百塊。

我不是沒算過，一匙幾塊。

但那時候什麼都捨不得，唯有肉鬆，總是默默補貨。

我沒告訴孩子那是貴的，只記得他們吃完一碗，會把小湯匙舉起來說：「媽媽，還要。」

我就又走進廚房，將煮得不怎麼樣的粥，再給他們盛一碗，看他們一口一口吞下去。

現在想起來，那一點點鹹，大概是我當時唯一能給的，關於好吃的事。

