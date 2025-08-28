解暑必備涼拌小菜！三日靜待的櫻色蓮藕，清甜又開胃
【一餐一故事】
第一次理解蓮藕的美味，已經是大學了。
學生時期靠的是媽媽每個月匯來的生活費以及玩票性質的打工，偶爾拮据、偶爾小奢，總之是能寬心吃喝玩樂，把自己養的極佳。
當時常去學校旁的麵攤，味道好、冷氣涼、份量大，雖說價錢稍貴，生意仍是好的不得了。一碗大滷麵當一餐，份量可抵兩餐，划算極了！
某天打工結束、領了當月薪水，一如往常走進麵攤，手裡捏著薪餉、不花不安心，往小菜區一瞧，一盤淨白，頂頭綴著些許紅辣椒的蓮藕吸住目光。蓮藕並不是沒吃過，卻是第一次見到這樣清爽乾淨的涼拌模樣。酸醋的清香隨著氣息而來，與周遭那些油膩深棕的菜色相比，更顯得氣質又開胃。
坐定後，動筷夾上一片入口，驚艷不已，這小蔬菜原來可以這樣搞呀〜之後只要看到涼拌蓮藕，必點！
長大後深諳，吃麵配小菜是生存，喝酒配小菜是生活。
想開間小酒館，需備有幾道常備菜，才能勾住客人口腹，賺取回頭率。而這樣的常備菜基本要求是得在其他地方沒見過、具備吸睛巧思卻又不難準備的。
「蓮藕」自是心頭首選，而「漬物」的基本概念，便是善用食材本身口感、味道、形狀的特性，覆上酸、甜、苦、鹹、鮮等風味，以時間磨合彼此，幻化深層的醍醐之味。
初夏季節，市場已有蓮藕蹤影，挑了根又直又胖像雙節棍般的兩節藕，用不著一百大洋。
用力搓洗表皮泥土，雙節藕像在泥濘裡玩了一整天的小孩，媽媽簡單用手巾抹去臉上泥汗，仍是滿臉棕烏；刨刀削去薄細外皮，露出一身淨白，棕烏圓臉變的白胖純潔，露出無暇笑容。接著將藕片薄，此時得快速浸入加了白醋的涼水，避免蓮藕裡的多酚類物質與空氣中的氧氣結合，產生氧化作用，染上整身去不掉的棕。
入滾水川燙、快速出水，浸冷水冰鎮，以維持爽脆口感；取蓮藕的白淨及爽脆微甜為畫紙，彩入洛神花的紅艷、滲入檸檬汁的酸爽，再丟進幾片秋田名產煙燻蘿蔔，取其煙燻回甘為隱味，調入小酒館秘方，將所有食材調料放入保鮮袋、抽出空氣，密封送入冷藏靜待融合。
闔上冰箱，忍住不見。
3天後，蓮藕換上一身櫻色，薄緻身形、粉嫩誘人，輕夾一片入口，清甜藕香帶薰香、微酸爽脆，兌上透明燒酎或是蘋果Cider，解點夏天熱氣〜
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
📰「恨人容易，原諒需要勇氣」從《蠻好的人生》看職場與人生韌性
📰換個角度翻讀──歷史另一面：《范蠡救子給我的啟示》
📰魏德聖《BIG》教我們的事：堅定的愛勝過死亡使人堅強
📰【專題｜作家餐桌2.0】林文心／蔬菜與父親的夢
📰【詐騙實錄｜徵文入選】海旻／還好在搭高鐵的路上
📢 「詐騙實錄」短文募集獲獎名單揭曉！警惕這些案例，救救辛苦錢
📢 從福建少年到海商之王──鄭芝龍150集廣播劇揭開傳奇人生
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言