解暑必備涼拌小菜！三日靜待的櫻色蓮藕，清甜又開胃

第一次理解蓮藕的美味，已經是大學了。

學生時期靠的是媽媽每個月匯來的生活費以及玩票性質的打工，偶爾拮据、偶爾小奢，總之是能寬心吃喝玩樂，把自己養的極佳。

當時常去學校旁的麵攤，味道好、冷氣涼、份量大，雖說價錢稍貴，生意仍是好的不得了。一碗大滷麵當一餐，份量可抵兩餐，划算極了！

某天打工結束、領了當月薪水，一如往常走進麵攤，手裡捏著薪餉、不花不安心，往小菜區一瞧，一盤淨白，頂頭綴著些許紅辣椒的蓮藕吸住目光。蓮藕並不是沒吃過，卻是第一次見到這樣清爽乾淨的涼拌模樣。酸醋的清香隨著氣息而來，與周遭那些油膩深棕的菜色相比，更顯得氣質又開胃。

坐定後，動筷夾上一片入口，驚艷不已，這小蔬菜原來可以這樣搞呀〜之後只要看到涼拌蓮藕，必點！

長大後深諳，吃麵配小菜是生存，喝酒配小菜是生活。

想開間小酒館，需備有幾道常備菜，才能勾住客人口腹，賺取回頭率。而這樣的常備菜基本要求是得在其他地方沒見過、具備吸睛巧思卻又不難準備的。

「蓮藕」自是心頭首選，而「漬物」的基本概念，便是善用食材本身口感、味道、形狀的特性，覆上酸、甜、苦、鹹、鮮等風味，以時間磨合彼此，幻化深層的醍醐之味。

初夏季節，市場已有蓮藕蹤影，挑了根又直又胖像雙節棍般的兩節藕，用不著一百大洋。

用力搓洗表皮泥土，雙節藕像在泥濘裡玩了一整天的小孩，媽媽簡單用手巾抹去臉上泥汗，仍是滿臉棕烏；刨刀削去薄細外皮，露出一身淨白，棕烏圓臉變的白胖純潔，露出無暇笑容。接著將藕片薄，此時得快速浸入加了白醋的涼水，避免蓮藕裡的多酚類物質與空氣中的氧氣結合，產生氧化作用，染上整身去不掉的棕。

入滾水川燙、快速出水，浸冷水冰鎮，以維持爽脆口感；取蓮藕的白淨及爽脆微甜為畫紙，彩入洛神花的紅艷、滲入檸檬汁的酸爽，再丟進幾片秋田名產煙燻蘿蔔，取其煙燻回甘為隱味，調入小酒館秘方，將所有食材調料放入保鮮袋、抽出空氣，密封送入冷藏靜待融合。

闔上冰箱，忍住不見。

3天後，蓮藕換上一身櫻色，薄緻身形、粉嫩誘人，輕夾一片入口，清甜藕香帶薰香、微酸爽脆，兌上透明燒酎或是蘋果Cider，解點夏天熱氣〜

