懊悔堆砌的城堡，如何從「未完成之城」裡找到出口？

人的一生當中，懊悔及不甘的事情堆起來可以建成一座城堡，那些犯下的錯誤，不該出口的言語，沒有結果的愛情，曾經做錯的決定……總是冷不防地會跳出腦海提醒著當事人曾經存在的事實，有時候我們會替這些錯誤找到合理化的解釋，但有更多的時候，會將這一切建構堆積起一座高大的城堡，我稱之為「未完成之城」。

而那座被建構的「未完成之城」，讓我們三不五時地就回到其中憑弔應該如風逝去的往事。

為什麼人會對未來裹足不前？因為那座「未完成之城」總是樹立在眼前，巨大地擋住了一切的路，即使轉身想逃走，也會如影隨行，像是永遠也掙脫不了陰影的籠罩。

重新選擇會更好嗎？

人們總是掛在嘴邊的：「假使我能重新再來一次，我一定……」還是「要不是我如何如何，我一定可以怎樣怎樣。」或是「因為那個某某某，我到今天才會落得如此下場，所以都是他（她）害的！」

雖是懊惱曾經踏錯的路徑，卻沒有正視方向錯誤的原因。

猶記得大學時期的同學在初選教程沒多久便退出了，她是十分優秀的，永遠保持前幾名，而且和老師們總是有很好的互動，上課不難聽見她爽朗的發言，老師及同學都很喜歡她。但因為一些不能抵抗的外力，所以她放棄了。

乍聞消息時，我曾經想過要也要做出相同的選擇。「這樣下去會把時間都擠得滿滿的，沒有時間把所有的課程都顧到好，而且我也還有校內打工，沒問題嗎？」

只是，也有同學三方兼顧，照樣得心應手（當然我想她也很辛苦，只是從來沒抱怨過）所以，我告訴自己要前進，不要讓自己留下Unfinished Business，放棄了或許未來會因此而後悔，繼續下去情況也許不會如我所想得這麼糟糕，我應該也可以的，因為大家都這樣撐過來了。

雖然，隨著學期進行，我愈來愈疲倦，一邊告訴自己大概是還不習慣，一邊努力地想保持先前的成績，但教程的課要花上許多時間準備，我無法集中火力只能亂槍打鳥，收成當然差很多，結果也不如預期。

但是，要前進。

不走下去，永遠不曉得等在前面的會是怎樣的風景。

老師曾問：「你覺得你現在坐在這裡是適得其所的舉手。」

有多少人是真心夢想成為老師的呢？或者，也只是「買個保險」？

人生從來就不是遊戲，無法使用SL（Save Load）大法重來。不過，隨著年齡的漸長，經驗的疊加，如何能「不惑」，靠的就是這些「惑」所累積出來的「悟」，那些曾經的懊悔，如今都成為了抉擇的依據。

而我，終於能平心靜氣的回首，細細品味「未完成之城」那不完美的風景。

