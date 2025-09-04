三個故事讓我悟出「操千曲而後曉聲」的道理

「操千曲而後曉聲，觀千劍而後識器」是我在某本書上看到的字句，覺得喜歡又勵志，可從字句裡感受到哲理頗深的前人智慧，就把它抄了下來，做為人生的座右銘，期勉自己要多看多學，習得更多的學知識，運用在工作及人際關係上。

這兩句話的釋義為「練習千支樂曲之後才能知曉音樂的美妙，觀看了千支劍而後才能識別劍器的好壞。要學會一種技藝，不是容易的事；做個鑒賞家，也要多觀察實物，紙上談兵是不行的，讀書要破萬卷，下筆才能如有神，做任何事情，沒有一定的經驗積累，就不會有很高的造詣，多實踐才能出真知。」

我想起從前讀高職時，參加了吉他社，那時媽媽還為我買了一把價格不低的吉他讓我練習，剛開始學習時，沒辦法把音抓準，總是彈得哩哩落落的，那時吉他社的學長就告訴我「妳要經常拿樂譜練習，不要怕彈錯，只要不間斷的練習，就會越彈越好，越能抓到箇中訣竅」，學長一席話，勝讀十年書，於是我每天放學回家，不管家裡有再多家事，我忙完就會拿起吉他練習，並且學習自彈自唱，彈唱一些自己喜愛的歌曲，快樂學習，很快就上手。

另民國78年，我們單位開始使用電腦，當時大家都對這個科技產物有期待有恐懼，期待的是以電腦處理文件，既快速又能存檔，省去手寫錯誤要再重寫的困擾，恐懼的是怕自己學不會，未來不能勝任負責的工作。不過這些問題都在時間推進中解決了，因為只要用心學，認真練習，不恥發問，很快就能漸入佳境。

在我尚未學會以電腦做文書處理時，許多公文都是用公文稿紙手抄方式作業，只要長官改幾個字，都會退回重抄再呈，繁複的文抄讓工作效率不彰，後來學會資訊化作業及管理後，節省時間，增加效率，這是令人期待又歡喜的事，而且越來越上手，就有「操千曲而後曉聲，觀千劍而後識器」的感覺。

好友姿蘭，現在擁有一個定義自己人生價值的絕活，那就是手作甜點工作室，喜愛烹飪的她，不但做得一手好菜，餅乾甜點手作也是一把罩，日前一位好友鼓勵的一席話，讓她有勇氣成立一個她手作天地的LINE群組，並且把她的作品PO在群組裡，讓喜愛她產品的朋友自由訂購。

以前剛開始推出一些產品時，她都會先拿來給幾位好友嚐鮮，並請我們給她一些口感的建議，在眾多好友的建議中，她修正並越做越好，現在她的產品在網路行銷通路火紅，讓人為她找到人生的目標又能增加收入的結果而歡喜。

深入學習西班牙語，深度瞭解西班牙文化，畢業後去西班牙遊學，也帶我們到西班牙深度旅行。(圖/洪金鳳)

喜歡旅遊的孝儀，為了實現若干年後到西班牙旅遊的願望，已具大學學資的她，決定再讀一次西班牙系的大學課程，認真的她，都已是坐四望五之齡了，還每天晚上騎車跟著許多年輕人去上學從基礎打起，為的就是要深入學習西班牙語，深度瞭解西班牙文化，畢業後去西班牙遊學，也帶我們到西班牙深度旅行。

這兩位好友的學習成果就是「操千曲而後曉聲，觀千劍而後識器」的真實案例，著實讓人敬佩。

