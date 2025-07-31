《范蠡救子給我的啟示》

春秋時期，范蠡協助越王勾踐復國成功後，辭去了封賞，雲遊四海了。經過幾年的奮鬥與遷徙，最終落腳在「定陶」這個地方，自稱為「陶朱公」。

陶朱公生了三個兒子，有一天，二兒子在楚國犯了殺人罪被關起來，即將被處死。陶朱公即刻著手進行營救任務，打算派遣小兒子去救二兒子回來。

此時大兒子卻跳出來說：「在家庭裡，大兒子有督導家事的義務，現在弟弟犯下死罪，父親不派遣我去而叫小弟去，肯定是因為我不肖的緣故！」於是在家裡鬧著要自殺。

范蠡夫人一看，於是趕緊對朱公說：「派小兒子去也未必能救得活老二，現在老大卻先要自殺，這該如何是好呢？」朱公不得已，只好答應大兒子去楚國營救，並替他寫了一封信要他交給從前的好朋友莊生，同時對他說：「你一到那裡，就先送上數千兩黃金到莊生的住所，聽莊生的話，他要你怎麼做就怎麼做，按照他的方式處理，千萬不要和他起爭執。」

大兒子一聽，非常高興父親給予這般信任，於是就帶著爸爸交付的黃金前往楚國。然而，他卻在路途上自己偷偷私藏了一些下來，準備做為他用。

到了楚國後大兒子發現，這莊生居然住在非常簡陋的地方，周邊環境雜草叢生，凌亂不堪。

然而，他還是遵照父親的意思，將書信與黃金千兩送給莊生。莊生明白來意後，立刻告訴他：「盡快離開楚國，千萬不要逗留，等你弟弟被放出來，也不要過問原因，快走吧。」

然而，這大兒子沒聽莊生的話，他把私藏的黃金拿出來，開始去拜訪賄賂一些楚國的貴族與達官顯要，試圖透過這樣的方式來營救他的弟弟。

因為他認為，莊生住在那種簡陋的地方，只是無足輕重的人物，把黃金交給這種人，大概也不能對營救二弟起什麼作用，所以才會自顧的行動。

結果，他完完全全錯估了莊生在楚國的影響力。

就在莊生費盡唇舌說服楚王大赦天下後，沒想到，朱公的大兒子卻跑上門來說：「聽說楚王即將大赦天下，想來我弟弟也安全了，所以特地來拜訪先生，向先生辭行。」

原來，他並不知道楚王之所以大赦天下，是莊生辛苦奔走的結果，卻誤以為莊生一點作為都沒有。因此表面上是來跟莊生辭行，事實上是要來他家把千兩黃金要回去。

莊生心裡明白他的用意，卻同時感覺自己受了莫大的屈辱，指示他進屋內，讓他把千兩黃金拿走。朱公的大兒子此時還心想，自己運氣真好，不僅救了弟弟，還可以拿回這麼多黃金，相當得意。

朱公的大兒子前腳剛走，莊生後腳立刻跑去面見楚王說：「最近我外出經過各街道，都在說定陶有一位富人叫朱公的，他的兒子殺了人被囚禁在楚國，但他家裡拿了許多金錢賄賂了大臣，所以大王並不是為了體恤楚國人民而大赦天下，乃是因為朱公兒子的緣故。」

此話一出，楚王震怒，因此立刻命令底下的人，趕在大赦天下令正式施行之前，就把朱公的小兒子殺了。

最後，朱公的大兒子只能悲痛地取回弟弟的屍體回到家鄉，他的母親和定陶的人聽聞此事，都顯得相當哀傷，唯獨朱公一人哈哈大笑自嘲：「我早料知我會有這樣結果，不是他不救弟弟，只是他從小跟著我吃苦慣了，所以對金錢看得太重，不肯捨財去救人；反之，原先我想讓小兒子去，是因為他出生時就已經活在富貴的環境，因此比大兒子更願意捨得錢財。我在這裡日夜等待的，不過是死喪的訊息而已啊。」

表面來說，朱公認為自己的二兒子是死在大兒子對金錢的不捨，但在我來看，不僅是如此，還以貌取人。他忽略了莊生之所以窮居簡陋，就是因為他素來以「清廉正直」聞名於全國，從楚王以下都以師禮尊崇他，是一位深得楚國人民景仰的人。事實上，朱公送來的這些黃金，他也並沒有收受的意思，只想等事成以後歸還給他，表明清譽。

范蠡雖身處亂世，對人性及金錢確有深入的洞察。本身三次致富，慷慨解囊，從不執著。他懂得「取之有道、用之有度」，才不會被錢綁架。

但他的大兒子，把錢當命，忽略重要的人心，在這個故事裡，金錢不是原罪，人心才是。

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