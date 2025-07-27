當「聽說」遇上「看見」，大野狼的真實面

一個風和日麗的日子，羊媽媽必須出門辦事，可每次羊媽媽出門時來家中幫忙照顧七隻小羊的白雪公主，因為不小心吃了壞皇后的毒蘋果，正處於昏睡狀態，所以沒法來幫忙。羊媽媽只好反覆叮嚀留在家中的七隻小羊，千萬不可以讓陌生人進門，然後帶著擔心出門。

七隻小羊在跟媽媽說完「再見」，並將門關上鎖好後，就開心地玩起捉迷藏。正當輪到當鬼的快樂小羊數著「一、二、三⋯，躲好沒？」的時候，傳來了敲門聲，原本躲在各處的小羊，擠到了門前，衝動小羊說：「有人敲門耶，一定是壞人，我們去把他打走。」恐懼小羊說：「不可以開門啦，壞人好可怕。」逃避小羊說：「我們都不要出聲，假裝沒有人在，壞人應該就會自己走掉。」憂慮小羊說：「如果壞人發現我們都是小羊，會不會直接破門而入？」

理智小羊冷靜的說：「我們先問問敲門的是什麼人吧！」，勇氣小羊說「好，我來問。」然後便大聲地問：「是誰在敲門？」只聽見外面有些沙啞的聲音說：「我是真實大野狼啊！」

聽到大野狼，小羊們一陣慌亂，恐懼小羊說：「大野狼！是不是前兩天跑去小紅帽的奶奶家，假裝成奶奶，想要吃掉小紅帽的那一隻大野狼？」

擔憂小羊說：「還有還有，三隻小豬的房子也是被他弄倒的。」

逃避小羊說：「我不要被他吃掉。」

理智小羊說：「先別緊張，我們問問他想做什麼。」理智小羊便對大野狼說：「你為什麼要來敲我們家的門？」真實大野狼說：「因為我在森林裡面很孤單，聽見你們玩得很開心的聲音，所以想跟你們一起玩。」

衝動小羊說：「你不要騙人了，你之前假裝小紅帽的奶奶想吃掉她，然後又吹倒了三隻小豬的房子，你是壞人，我們才不要跟你玩。」

真實大野狼說：「不是這樣的，我假裝成小紅帽的奶奶，是想告訴她獨自一個人在森林裡亂跑是很危險的。我吹倒三隻小豬的房子，是想要跟提醒他們稻草跟木頭蓋的房子是很不安全的。可是他們都不願意好好的聽我告訴他們的真話，只想看見他們以為的我的樣子。」

理智小羊說：「小紅帽說你有鋒利的爪子，你能證明其實你沒有嗎？」

真實大野狼說：「我可以把爪子伸進去給你們看。」

小羊們一起把門拉開一條小縫，剛好可以讓真實大野狼把前腳掌伸進來。望著真實大野狼伸進來的腳掌，勇氣小羊用手摸了摸，然後說：「他的腳掌軟呼呼的，爪子也修的鈍鈍的，摸了不會痛耶！」

理智小羊又說：「三隻小豬說你的嘴很大，張開吹一口氣，就把豬大哥跟豬二哥的房子吹倒了，是真的嗎？」

真實大野狼說：「是他們的草屋跟木屋蓋得太不牢固，我只是講話太激動，換氣時用力了一點，房子就倒了。」

理智小羊說：「可是我們怎麼相信你不會傷害我們呢？」

真實大野狼說：「你們可以先看清楚我的樣子，感受摸摸我的感覺，然後你們再決定要不要接受我。」

勇氣小羊說：「好，我去。」然後就走出門外，看見一隻看起來一點也不兇惡，而且帶著像柴犬一樣憨厚笑容的大野狼。勇氣小羊伸手摸了摸大野狼的頭，大野狼開心地尾巴搖個不停。勇氣小羊說：「原來真實長成這個樣子啊！」然後回頭跟小羊們說：「開門吧！真實真的不可怕。」

然後小羊們就跑出來，跟真實大野狼在門外的草地上一起玩耍。羊媽媽回家時，見到的畫面是恐懼、擔憂跟逃避小羊，躺在真實大野狼的肚子上熟睡。衝動跟快樂小羊，靠在真實大野狼的腳邊玩花繩。至於理智跟勇氣小羊，則是在跟真實大野狼討論房子到底應該要怎麼蓋才比較堅固。

真實往往並不複雜，是我們用情緒為它加上裝飾與武裝。一旦我們可以看清楚真實的樣貌，也就可以決定與它相處的方式。

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