從渡也詩中看見自己 澎湖人的海洋人生

在澎湖機場出境等候區，牆上掛著一幅背面是海洋的文字詩：

澎湖人是用魚、水和風做成

澎湖人都是魚

都是水

都是風

澎湖人都發動引擎

澎湖魚都發動引擎

水的引擎

澎湖的夢都張開翅膀

因為澎湖的海是魚的機場

而天空是夢降落的地方





詩的署名是詩人渡也，詩的結尾還有悠游的水中動物。

我目視這詩的同時，似乎也感受到詩在讀我澎湖的成長紀錄一樣。過去，生活困苦，日子艱難，我在苦難中學會逆來順受、也時時想方設法要讓自己苦中求樂，享受苦盡甘來的感受。澎湖人和海的關連，就如母親和子女的臍帶關係一樣，永遠連結，無法切割。

之前看到這首詩，只覺得她只是一首詩，但年過五十之後，感受到自己像魚、類水、如風，我也行動派發動起「行旅」的引擎，和風水魚一樣，無拘無束，處處任我悠游與飛翔，詩，似乎在讀著我。

我的人生夢在而立之年後掙脫親情枷鎖，張開自由翅膀，展翅飛翔，飛離海島，到不同的城市學習、成長、進步，在行動力的鞭策下走過千山萬水、領略百折不撓之後仍保持初衷的己心及再怎麼被潑冷水仍要求新求進的堅強意志。

多年後，夢想成真的我，回到魚的機場，海的澎湖，心心念念的故鄉，帶著美麗的夢想降落在人稱菊島的澎湖，以詩解鎖曾經苦過的人生。

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