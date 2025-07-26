從渡也詩中看見自己 澎湖人的海洋人生

琅琅悅讀／ 洪金鳳
我目視這詩的同時，似乎也感受到詩在讀我澎湖的成長紀錄一樣。(圖/freepik)
我目視這詩的同時，似乎也感受到詩在讀我澎湖的成長紀錄一樣。(圖/freepik)

出境等候區，牆上掛著一幅背面是海洋的文字詩：

澎湖人是用魚、水和風做成

澎湖人都是魚

都是水

都是風

澎湖人都發動引擎

澎湖魚都發動引擎

水的引擎

澎湖的夢都張開翅膀

因為澎湖的海是魚的機場

而天空是夢降落的地方


詩的署名是渡也，詩的結尾還有悠游的水中動物。

我目視這詩的同時，似乎也感受到詩在讀我澎湖的成長紀錄一樣。過去，生活困苦，日子艱難，我在苦難中學會逆來順受、也時時想方設法要讓自己苦中求樂，享受苦盡甘來的感受。澎湖人和海的關連，就如母親和子女的臍帶關係一樣，永遠連結，無法切割。

之前看到這首詩，只覺得她只是一首詩，但年過五十之後，感受到自己像魚、類水、如風，我也行動派發動起「行旅」的引擎，和風水魚一樣，無拘無束，處處任我悠游與飛翔，詩，似乎在讀著我。

我的人生夢在而立之年後掙脫親情枷鎖，張開自由翅膀，展翅飛翔，飛離海島，到不同的城市學習、成長、進步，在行動力的鞭策下走過千山萬水、領略百折不撓之後仍保持初衷的己心及再怎麼被潑冷水仍要求新求進的堅強意志。

多年後，夢想成真的我，回到魚的機場，海的澎湖，心心念念的故鄉，帶著美麗的夢想降落在人稱菊島的澎湖，以詩解鎖曾經苦過的人生。

📣 分享你的｜就有機會登上《迷創作》首頁

延伸閱讀

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
成長足跡 澎湖 機場 成長 詩人 創新番 單篇創作

逛書店

我的金錢之旅：30個財務自由真實故事，你也做得到

NT$ 336

人體的150個特效穴位：讓你一看就懂、一學就會的對症按摩（三版）

NT$ 294

AI時代的提問力　Prompt Literacy：精準提問、正確下指令，善用AI的最大潛力！

NT$ 308

早稻田大學最有趣的經濟學聊天課：從手機、拉麵、咖啡、保險、群眾募資到拯救犀牛，聊完就懂了！

NT$ 350

延伸閱讀

從渡也詩中看見自己 澎湖人的海洋人生

《三房二聽｜聲音廚房》味噌湯原來是青春的溫度

告別工作焦慮的秘密武器？我的「回家重開機」睡眠行程

年齡不設限的旅遊

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。